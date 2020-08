Siden konstitueringen i 2017, hvor Venstre bakkede op om Kirsten Jensen (S) som borgmester, har der været brede budgetforlig i Hillerød, som i 2018, hvor dette foto er taget ved et pressemøde om budgettet. Nu tegner der sig uenighed mellem de to store partier i konstitueringen, om den historiske mulighed i at sætte skatten op. Fra venstre ses Peter Lennø (løsgænger), borgmester Kirsten Jensen (S), Klaus Markussen (V) og Jørgen Suhr (R)Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Flertal i byråd peger på skattestigning

Op til de afsluttende budgetforhandlinger tegner der sig nu et flertal for at sætte skatten op.

Hillerød - 31. august 2020 kl. 15:53

Radikale Venstre er indstillet på at hæve skatten i Hillerød. I første omgang med 0,12 procent. Det melder partiet ud i et debatindlæg i dagens avis, og med Radikales to mandater tegner der sig dermed et flertal i byrådet for, at Hillerød Kommune udnytter muligheden for at sætte skatten op.

Social- og Indenrigsministeriet har tilladt Hillerød Kommune at beholde nye skatteindtægter for 11,7 millioner kroner mere, som et plaster på såret for de ekstra 24 millioner, Hillerød Kommune skal bidrage med til udligningen med den nye udligningsreform.

Ved byrådets første behandling af budgettet på byrådsmødet den 26. august talte Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten for skattestigningen, mens Radikale Venstre ikke nævnte noget om at udnytte muligheden. S, SF og Ø har i alt 12 mandater af byrådets 27 mandater. Venstre, Konservative og NB talte ved mødet imod skattestigningen, mens Peter Lennø (uden for partierne), ikke meldte sin holdning til en skattestigning ud.

Nu melder de to Radikale byrådsmedlemmer, Christina Thorholm og Jørgen Suhr, klart ud i et debatindlæg: Skatten skal op.

- Hos Radikale Venstre mener vi, at kernevelfærden til vores medborgere er så vigtig, at vi skal hæve skatten for at dække det hul, der er kommet i Hillerød Kommunes pengekasse på grund af udligningsreformen. Vi mener, at konsekvensen ved ikke at hæve skatten vil være, at vi kommer til at skære i den kommunale service, vi har nu, skriver de.

Ifølge Christina Thorholm og Jørgen Suhr svarer skattestigningen til en månedlig skattestigning på mellem 25 og 50 kroner pr. borger.

- For os handler det ikke om en diskussion for eller imod skattestigninger. Men om rettidig omhu, som vil påvirke den enkelte borgers skattebetaling marginalt, skriver de.

Hillerød Byråd har planlagt budgetseminar den 10. september og de sidste budgetforhandlinger finder sted den 12. og 13. september.