Flere har søgt om at blive optaget på sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød i år end sidste år. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Flere vil studere på campus i Hillerød

Flere har i år søgt om optagelse via Kvote 2 på uddannelserne i sygeplejeske, pædagog, fysioterapeut og socialrådgiver i Hillerød

Det viser ansøgningstallene for optagelse på uddannelserne via Kvote 2, hvor ansøgerne optages med et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen.