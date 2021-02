Flere vacciner på vej allerede mandag

Hillerød Kommune oplyser lørdag formiddag, at der er flere vacciner på vej, og at Region Hovedstaden derfor netop har åbnet for booking af tider til vaccination allerede mandag den 15. februar og tirsdag den 16. februar. Det gælder for borgere i gruppe 3, som er +85.

Der er sendt brev af sted i e-boks eller med posten til alle, der kan booke tid. Grundet den korte tidsfrist opfordrer Hillerød Kommune alle til at hjælpe med at sprede budskabet, så det når ud til de rette i tide.

»Også grundet den korte tidsfrist er det ikke muligt at få hjælp til kørsel til vaccination disse to dage. Men der skulle ganske snart komme flere tider. For dem, der ikke selv kan transportere sig med bil, offentlig transport, Flexkørsel, taxa eller har familie eller venner, der kan hjælpe, er der mulighed for at ringe til Hillerød Kommune på telefon 7232 0000 med henblik på vaccination på et senere tidspunkt«, skriver kommunen i en pressemeddelelse.