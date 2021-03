Se billedserie Politikerne i Økonomiudvalget havde så mange spørgsmål til lokalplansforslaget for kræmmergrunden, at sagen blev sendt tilbage til behandling i byplanudvalget. Illustration: Hillerød Kommune Foto: Mette Dolmer Thygesen

Flere spørgsmål skal afklares, inden plan sendes i høring

Politikerne i Økonomiudvalget blev enige om, at det nye lokalplanforslag for erhverv på den tidligere kræmmer­markedsgrund skal en tur tilbage i byplanudvalget

Hillerød - 25. marts 2021 kl. 05:51 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Det bliver ikke lige i første omgang, at borgerne bliver hørt om planerne for det nye erhvervsområde på den tidligere kræmmergrund på Roskildevej.

For Økonomiudvalget besluttede på deres møde onsdag at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, inden den nye lokalplan kommer i høring.

"Vi vil gerne overveje lidt nærmere, hvordan vi sikrer, at vi har indflydelse på, hvordan den her store, fine erhvervsgrund kommer til at se ud. Det handler om nogle af de ting, vi er meget optaget af: Hvordan vi sørger for, at vores arkitekturpolitik overholdes, og hvordan vi sikrer de smukke landskaber på grunden, hvor vi drømmer om, at der kommer en ny Fujifilm eller Novo Nordisk og placerer sig med deres fabriksanlæg," siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Med det nye lokalplansforslag blev der i første omgang lagt op til, at nye virksomheder kan bygge i 25 frem for 15 meters højde ud mod Overdrevsvejen, og at virksomheder helt op til miljøklasse 5 kan rykke ind på grunden. Nu skal politikerne i ABT-udvalget se på det igen, inden lokalplanen sendes i høring.

Vigtige spørgsmål "Økonomiudvalget var enige om, at når vi stiller sådan nogle vigtige spørgsmål til planen, så skal den ikke sendes i høring endnu. Nu kan ABT-udvalget få undersøgt spørgsmål om højde, drøjde og arkitektur," siger Kirsten Jensen.

Nødvendige højde Politikerne vil gerne have undersøgt, om det vil kræve tilladelse til miljøklasse 5, hvis man skal tiltrække virksomheder som Fujifilm eller Novo Nordisk - og det skal undersøges nærmere, hvad den nødvendige højde er, for nogle produktionsvirksomheder stiller krav om højder, for at de kan have plads nok til deres anlæg.

Desuden skal politikerne overveje, om kommunen skal lave en lokalplan med byggeret eller en rammelokalplan, hvor der skal lidt mere til, før man kan bygge på grunden.

Moderne anlæg Kirsten Jensen mener ikke, at man skal frygte nye industrianlæg på kræmmergrunden:

"Hvis vi vender blikket mod virksomheder som Novo Nordisk og Fujifilm i Hillerød, så er der jo ikke møg, røg eller støj i området omkring dem. Det er jo moderne anlæg, som skal overholde miljølovgivningen, og som er omgivet af store sikkerhedsforanstaltninger. Og de producerer ting, som er livsbetydende for mange af os," siger borgmesteren.

Men indtil videre er grundene blot til salg:

"Lige nu er der ikke noget konkret om, hvem de nye virksomheder er. Men det betyder ikke, at de nye virksomheder, som skal rykke ind, skal medføre støj, røg og møg. De skal fungere på samme vilkår som de virksomheder, vi har i dag og er stolte af," siger borgmesteren.

Fint at få sagen tilbage Udvalgsformand i byplanudvalget Dan Riise (V) sad selv med i Økonomiudvalget og er enig i, at sagen skal en tur tilbage i udvalget, så de kan se nærmere på svarene på de mange spørgsmål, der blev stillet i ØU:

"Det er fint, vi lige sender sagen tilbage og får svar på de mange spørgsmål, og ser en gang til på, om det nu også er nødvendigt med 25 meter og miljøklasse 5. Selvom vi var grundige i udvalget, kigger vi det nu efter i sømmene igen og får svar på de mange spørgsmål," siger han.

