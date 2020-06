Et politisk flertal vil slå budgetterne for specialundervisningsområdet og det almene skoleområde sammen. Men det er ikke en god idé, lyder kritikken. Foto: Thomas Arnbo. Foto: Thomas Arnbo

Flere specialbørn i skolerne

Hillerød - 13. juni 2020 kl. 04:00 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomien for specialundervisning og almen undervisning skal fremover høre under ét i Hillerød Kommune. Det mener et politisk flertal i kommunens Børn-, Familie- og Ungeudvalg, efter at området for specialundervisning igen i år bruger langt flere penge end planlagt, indtil videre 8,3 millioner kroner for meget. Udvalgsformand Peter Frederiksen (V) mener, at en sammenlægning af budgetterne kan give skolerne plads til at lave fleksible løsninger og inkludere flere børn med specielle behov i skoleklasserne.

- Vi skal inkludere bedre, tidligere og mere effektivt til gavn for børnene. Det er ikke en spareøvelse, men det er svært at tale om visitation og løsninger uden at tale om ressourcer i form af mennesker og kroner og øre. Nu giver vi dem, der skal arbejde med det til hverdag, nogle frihedsgrader til at løse opgaven, siger Peter Frederiksen.

Men Mette Thiesen (NB), der er medlem af udvalget, er lodret uenig i den tilgang. Hun mener, at inklusion kan føre til besparelser, der vil ramme de svageste børn.

- De her børn med specielle behov holder jo ikke op med at have specielle behov, bare fordi man kalder det noget andet, siger Mette Thiesen, der mener, man skal se på det enkelte barn og barnets behov fremfor at have den tilgang, at alle børn skal inkluderes i det almene tilbud.

- Det er en utopi at tro, at det kan lade sig gøre, siger hun.

