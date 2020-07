Artiklen: Flere sovende togpassagerer udsat for tyveri

Natten til søndag blev to passagerer udsat for tyveri i S-togets linje A.

Også en 19-årig mand fra Albertslund blev udsat for tyveri, da han befandt sig i toget mod Hillerød Station mellem klokken 03.15 og 05 natten til søndag. Han var steget på toget ved Brøndby Strand og var ligeledes faldet i søvn. Da han vågnede, da toget nåede frem til Hillerød Station, havde en ukendt gerneningsmand stjålet den 19-åriges ur og pung.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi, at politiet ikke kan afvise, at de to hændelser kan relateres til hinanden.