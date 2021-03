Hele Gadevang Asyl er dækket af patientstyrelsen påbud, oplyser kommunen mandag. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Flere smittede i Gadevang Asyl

Nu er der konstateret otte smitte i Gadevang Asyl, og patientstyrelsens påbud gælder også Kessers Hus

Hillerød - 08. marts 2021 kl. 09:28

Hillerød Kommune meldte søndag aften om et smitteudbrud med Covid-19 i institutionen Gadevang Asyl. Søndag forlød det, at smitten var fundet i børnehave- og vuggestuedelen, men mandag er det kommet frem, at der også er smitte i Kessers hus, og påbuddet gælder derfor hele asylet, meddeler kommunen.

Læs også: Smitteudbrud i Gadevang Asyl

Det var tidligt søndag aften, at Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte et påbud, som betyder, at børn i Gadevang Asyl skal kunne vise en negativ coronatest eller være hjemme i syv dage uden symptomer, før de må komme i institutionen igen.

Otte smittede Påbuddet er kommet, efter fem børn og tre voksne er konstateret smittede de seneste dage, oplyser kommunen.

De nære kontakter er hjemsendt med besked om, at de skal testes på 4. og 6. dagen for kontakt og skal gå i isolation.

Forældre til børn, der ikke er nære kontakter, er søndag blevet kontaktet og har fået at vide, at deres børn først må komme i institutionen igen, når der er en negativ coronatest.

For alle børn gælder, at hvis forældrene ikke ønsker, at børnene skal testes, skal de være hjemme i syv dage uden symptomer, før de må komme i institutionen igen.

Mdt

