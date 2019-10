Se billedserie I 2017 gennemgik Hillerød kommune legepladserne for se, hvilke der var behov for at gøre mere sikre. Foto: Janne Mulvad

Send til din ven. X Artiklen: Flere penge til sikre legepladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere penge til sikre legepladser

Hillerød - 21. oktober 2019 kl. 04:19 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gyngestativer, sandkasser og legeredskaber er i løbet af året blevet minutiøst gennemgået i Hillerød Kommunes daginstitutioner. Kommunens ejendomsafdeling har set legepladserne efter i sømmene for at sikre, at legepladserne er gode og sikre nok. Der er ifølge formanden for Børn, Unge og Familieudvalget, Peter Frederiksen (V), allerede brugt godt og vel en million kroner på at renovere legepladserne rundt omkring i kommunen, og nu har politikerne fundet en ekstra pose penge til renoveringsarbejdet. Det nuværende budget kunne nemlig ikke dække behovet for at sikre legepladserne.

- De har brugt pengene op lidt tidligere på året, og nu har vi så mulighed for at bruge lidt ekstra penge, siger Peter Frederiksen.

Det er 370.000 kroner, som politikerne har fundet til legepladserne.

- Det skulle kunne udgøre det for resten af året og løse det aktuelle behov, forsikrer udvalgsformanden.

Gynger og underlag

Ifølge Peter Frederiksen ændrer lovgivningen og kravene på området sig, og derfor skal kommunen fortsat sikre, at legepladserne lever op til gældende love og regler.

- Der er noget lovgivning på det her område, som gør, at vi skal sikre, at vores legepladser er lovmedholdelige så at sige, og at de legeredskaber, der er på institutionernes legepladser, følger den lovgivning, der er. Det er noget, der er blevet strammet til over årene, siger Peter Frederiksen og tilføjer:

- Det er meget anderledes, end da jeg gik i skole. Det er noget, man er blevet mere og mere opmærksom på.

Når repræsentanter fra kommunens ejendomsafdeling gennemgår legepladserne, fjerner de gamle legeredskaber, hvis de vurderes at være farlige, og erstatter det med nogle tidssvarende legeredskaber. Derudover ser man også på de store legeredskaber, der måtte være på legepladserne.

- Det er primært gyngestativer, som bliver gennemgået for at sikre konstruktionen, ligesom faldunderlag også er noget, der bliver brugt mange penge på at få på plads, siger Peter Frederiksen og fortsætter:

- Vi vil gerne have, at der er nogle tidssvaernde legepladser med nogle legeredskaber, som også er sikre, og det er det, som pengene går til at sørge for.

Selvom Peter Frederiksen mener, at pengene rækker til det mest nødvendige, lægger han ikke skjul på, at han gerne ser flere penge afsat til børnenes legemuligheder udendørs.

- I udgangspunktet kunne vi godt bruge nogle flere penge også på dette område. Men det er jo en prioritering af knappe midler, konstaterer han.

Økonomiudvalget skal onsdag beslutte, om pengene skal bevilges til at sikre legepladserne.