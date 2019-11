Ivar Berg-Sørensen er ked af, at hans FDF-ven Erik Christensen blev bisat uden pårørende. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Flere og flere dør i ensomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere og flere dør i ensomhed

Hillerød - 08. november 2019 kl. 04:01 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen af 82-årige Erik Christensens venner vidste tilsyneladende, at han var afgået ved døden få dage forinden, da han i juli blev bisat helt alene uden pårørende i kirken i Hillerød.

Erik Christensens gamle FDF-ven Ivar Berg-Sørensen er ked af, at ingen af Erik Christensens gamle venner var til stede, da han blev bisat. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det har gjort os kammerater kede af det, vrede og skuffede, og jeg ærgrer mig over, at vi ikke har haft mulighed for at være til stede og følge ham det sidste stykke ad vejen, siger Ivar Berg-Sørensen, som kritiserer Hillerød Kommune for ikke at have gjort mere for at efterlyse pårørende til Erik Christensen.

Ifølge Hillerød Kommune må kommunen oftere søge efter pårørende til mennesker, der dør alene.

- Det er oftere og oftere, at vi ser, at folk dør alene. Det er der ingen tvivl om, siger Anette Nielsen, sagsbehandler i Hillerød Kommune, som understreger, at kommunen gør meget ud af at forsøge at finde pårørende til en afdød.

Også Brancheforeningen Danske Bedemænd oplever, at flere dør alene.

- Vi ser det typisk i de store byer. Jo mere, man kommer ud i landet, jo bedre tilknytning har man til hinanden. Men vi flytter længere, end vi har gjort før, og vi ved jo også, at der er en hel del, der har valgt at bo alene, og det øger jo også risikoen for, at der er nogle, der så ender med reelt ikke at have nogen kontakt til andre, siger foreningens direktør Ole Roed Jakobsen til Frederiksborg Amts Avis.