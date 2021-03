Flere millioner til sundt læseprojekt

Hillerød Bibliotekernes projekt 'Sunde Læsefællesskaber' får nu yderligere millionstøtte. Arkivfoto: Liselotte Plenov

Trygfonden støtter læseprojekt for udsatte borgere med 2,3 millioner kroner

Hillerød - 29. marts 2021

Sidste år fik projektet 'Sunde Læsefællesskaber' millionstøtte af Slots- og Kulturstyrelsen - og nu har Trygfonden givet tilsagn om yderligere støtte på 2,3 millioner kroner.

I 'Sunde Læsefællesskaber' er syv kommuner med Hillerød Bibliotekerne i spidsen gået sammen om at udvikle nye metoder til læsegrupper som sundhedsfremmende tilbud til udsatte borgere. Projektets mål er at styrke fællesskaber og fremme udsatte borgeres trivsel ved at tilbyde læsegrupper, som faciliteres af en læseguide.

Projektet bygger på metoden "guidet fælleslæsning", som ifølge danske og udenlandske studier har flere dokumenterede sundhedsfremmende effekter, skriver Hillerød Bibliotekerne i en pressemeddelelse.

Samarbejde med forskere Pengene fra Trygfonden betyder blandt andet, at det nu er muligt at igangsætte samarbejde med forskere fra Statens Institut for Folkesundhed og frivilligcentrene i de forskellige kommuner. Begge vil spille en vigtig rolle i at forankre projektet og vil gøre det lettere for andre kommuner at tilslutte sig indsatsen, så mange flere borgere på den lange bane kan få tilbuddet om at deltage i læsegrupper.

"Vi er meget glade for at hjælpe 'Sunde Læsefællesskaber' med at udfylde sit potentiale. Projektet er fuldstændig i tråd med TrygFondens arbejde med at skabe trygge rammer for udsatte borgere i form af større netværk og meningsfulde aktiviteter. Vi tror, at dette projekt kan være med til at spille en vigtig rolle i mange menneskers bestræbelser på at skabe sig et bedre liv, samtidig med at det baner vejen for en ny type samarbejder med socialt sigte mellem kulturområdet og de kommunale fagforvaltninger," udtaler Ida Hagemann, projektchef i TrygFonden, i pressemeddelelsen.

Tre læsegrupper Fra efteråret starter Hillerød Bibliotek tre læsegrupper, som varer i ti uger, og når forløbene er overstået, tilbydes deltagerne at fortsætte i et nyt forløb. Indsatsen begynder allerede i dette forår, når Hillerød Bibliotek søsætter to testforløb, som skal skabe bund for den bedst mulige indsats på tværs af de involverede parter.

"Det er et enormt spændende projekt, der netop viser, hvor vigtig kultur er ikke mindst for folkesundheden. Det er så vigtigt at skabe denne form for meningsfulde fællesskaber for udsatte borgere, og jeg ser et stort potentiale i forhold til de sundhedsfremmende effekter. Projektet er bare et af mange eksempler på den mangfoldighed af vigtige opgaver, vores bibliotek er med til at løfte," udtaler formanden for Kultur og Fritidsudvalget i Hillerød, Rikke Macholm (SF).

Løbende evalueres Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har fra begyndelsen været en part i projektet, som er interessant fra et forskningsmæssigt perspektiv, fordi man både i Danmark og udlandet for alvor har fået øjnene op for læsegruppernes sundhedsfremmende potentiale i disse år. SIF skal løbende evaluere indsatsen og være med til at sikre den bedst mulige kvalitet i projektet.

Ud over Hillerød Kommune er det biblioteker fra Guldborgsund, Holbæk, Rudersdal, Holstebro, Viborg og Aarhus, der skal drive projektet. I Hillerød har biblioteket indledt samarbejder med Borger- og Socialservice og Ældre og Sundhed, og en aftale med Jobcenteret er også godt på vej. Personalet, der har den direkte borgerkontakt, skal formidle tilbuddet om læsegrupperne til borgerne.

Guidet fælleslæsning Er en interaktiv højtlæsningsmetode, hvor deltagerne anført af en læseguide læser og diskuterer litterære tekster sammen. En læsegruppe består af 8-12 deltagere, som mødes ca. 10 gange. Deltagelse kræver ingen forberedelse. Læseguiden læser altid en novelle og et digt højt. Undervejs holder læseguiden flere pauser, hvor deltagerne inviteres til en fælles samtale om, hvad der foregår i teksten. Formålet er at skabe en fælles refleksion, hvor deltagerne spejler deres erfaringer og minder i karakterernes handlinger. Metoden har dokumenteret effekt på deltagernes livsmestring og selvvurderede helbred.



Kilde: Hillerød Bibliotekerne