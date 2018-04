Flere medlemmer og støre omsætning i Superbrugs

Butiksudvidelsen blev indviet i sidste uge og skal give bedre forhold mange steder i butikken. Foto: Per Rydkjøbing

Hillerød - 14. april 2018

Både antallet af medlemmer i SuperBrugsen i Skævinge og omsætningen i butikken steg sidste år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var positive nyheder formand Jørn Jørgensen fra Skævinge Brugsforening og uddeler i SuperBrugsen i Skævinge Brian Farsinsen i aftes kunne fortælle ved brugsforeningens årlige generalforsamling på Skævinge Kro.

2017 har nemlig været et godt år for den lokale Superbrugs med en vækst på fem procent på totalomsætningen og en vækst på tre procent på butiksvarer, og det endda i et marked der er presset, oplyser Brian Farsinsen.

Året resultat lød på 800.000 efter skat og afskrivninger på samlet en million kroner, og det er man meget tilfreds med.

Bestyrelsen oplyser, at medlemstallet nu er steget til 1699 medlemmer, en nettotilgang på 54 medlemmer i forhold til året før. Sammenligner man med størrelsen på Skævinge og omegn, er det cirka hver anden der er medlem, forlyder det, hvilket bestyrelsen tager som et udtryk for en stor opbakning til Brugsen i lokalsamfund.

Jørn Jørgensen oplyser, at Brugsen i det forgangne har valgt at prioritere at forsætte med blandt andet at køre vareture mandage og fredage, selvom det ikke er en overskudsforretning, at have en filial på plejecenteret Bauneparken, hvor Røde Kors står for ekspeditionen af varer til beboerne, og at have en postekspedition og pakkeudlevering, selv om det hvert eneste år koster butikken mange penge.

I sidste uge blev snoren klippet til butiksudvidelsen. Bestyrelsen har valgt at investere cirka 4,3 millioner kroner i en ombygning og udvidelse af lokalerne. Det skal give bedre forhold for grøntafdelingen, for hele pakkeekspeditionen, for udendørs opbevaring samt ved flaskeautomaten.

Arrangementer i det kommende år er endnu ikke helt planlagt, men bestyrelsen forsøger stadig at få et besøg fra et cirkus, et nyt foredrag og så er der arrangementer med portvin eller noget lignende, med julearrangement. Og den regner med, at der i gen vil være et arrangement til Fastelavn. I sommerhalvåret vil slagteren tænde op i grillen.