Flere kroner i kassen til Røde Kors

Røde Kors' frivillige samlede over 100.000 kroner ind søndag i Hillerød Kommune

Hillerød - 04. oktober 2021 kl. 17:34 Kontakt redaktionen

Efter en regnfuld søndag kunne de frivillige fra Røde Kors-afdelingen i Hillerød om eftermiddagen tælle resultatet op af dagens indsamling.

Selvom ca. 30 tilmeldte indsamlere udeblev, dækkede mere end 100 glade indsamlere 66 ruter af de 155 planlagte i kommunen.

"Ærgerligt, at de ca. 30 ruter ikke blev dækket, men en stor glæde var det alligevel, at det samlede resultat blev godt 104.338 kr., godt 9.000 mere end sidste år," skriver Bent Kauffmann, som er formand for Røde Kors i Hillerød til Hillerød Posten.

Mere via Mobile Pay Af det indsamlede beløb udgjorde MobilePay i søndags ca. 45 % mod sidste års 34 %.

Andre betalte dog i kontanter - for eksempel i Gørløse tømte en ung mand sin barndoms Pingvin-sparebøsse med mere end 100 kroner i 50-ører. Et andet sted blev indsamleren mødt med bemærkningen: 'Du plejer da at komme ved tolv-tiden, og nu er den næsten to', fortæller Bent Kauffmann. To unge fyre, der havde samlet ind, skulle efter endt indsamling shoppe i Arkaderne, men gav alligevel også her et bidrag.

"Disse positive oplevelser for indsamlerne gør, at Røde Kors derfor endnu en gang vil sige mange tak til dem, der både hjalp til med indsamlingen, men også til de mange, der gav et bidrag til en lidt bedre dagligdag," skriver Bent Kauffmann.

Kan stadig støtte Da mindre end halvdelen af Hillerøds indsamlingsruter blev besøgt i søndags, håber Røde Kors, at mange alligevel gerne vil yde sin hjælp med et bidrag. Hjælpen går i år bl.a. til socialt arbejde for sårbare i Danmark samt til ofre for naturkatastrofer og konflikter.

Vil man yde et bidrag, er det muligt via MobilePay på 63110.

