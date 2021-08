Se billedserie De to højhuse i udkanten af Hillerøds centrum, fylder i dag godt i Hillerøds profil. Foto: Kenn Thomsen

Flere hundrede år gammelt vartegn truet af nye højhuse

Slot- og Kulturstyrelsen advarer mod højt byggeri i Hillerød - det kan ødelægge byens profil som kongeby.

Hillerød - 13. august 2021

Lokale har sagt det igen og igen - højhusene på Frederiksbro er for høje. Men nu siger Slots- og Kulturstyrelsen, som er ansvarlige for Frederiksborg Slot, det også:

Udviklingen i Hillerød udfordrer Frederiksborg Slots position som Hillerøds vartegn. Og det er især det høje byggeri på Frederiksbro, hvor MG Holding har opført to højhuse på hver 15 etager, som er et problem, mener styrelsen.

- Frederiksborg Slot er et fuldstændigt fantastisk slot. Det er derfor, det både er fredet og fortidsmindebeskyttet. Og det er slottet, der kendetegner og brander Hillerød. Det er synd, hvis man svækker det, siger Merete Lind Mikkelsen, som er arkitekt og enhedschef i Center for Kulturarv hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Hun står bag et høringssvar til Hillerød Kommune i forbindelse med lokalplanen for byggeriet på P-hus Torvet, hvor styrelsen skriver, at man ser tegn på en igangværende udvikling, hvor Frederiksborg Slots dominerende rolle i byen er udfordret.

- Når man ser på Hillerød som helhed, så har byen en helt klar profil, hvor slottet står meget stærkt. Men når man begynder at have højhuse som stikker op, og som ses i sammenhæng med slottet, forsvinder den forståelse af, at kongeslottet er vigtigt. Og det er simpelthen så ærgerligt, siger Merete Lind Mikkelsen og fortsætter:

- Hvis man bare bliver ved med at bygge højt tæt på slottet i en by som Hillerød, så forsvinder det, der gør byen særlig lige så stille. Så er byen ikke længere en kongeby, men bare en by med høje huse i, siger hun.

Svækkelsen af slottet handler både om, hvad man ser, når man kommer til Hillerød, og hele oplevelsen af at være i og omkring Hillerød.

- Der er de lave bygninger rundt omkring slottet, og så dette enormt, prægtige sted, som gennem så mange år har præget udviklingen af byen. Kongeslottet har givet et fantastisk miljø, som man har passet på gennem århundrede, siger Merete Lind Mikkelsen.

Højhuse skal håndteres Det er ikke kun i Hillerød, at fortidens monumenter begynder at få andre store bygninger som naboer.

- Når man ser rundt omkring i landet, er det tydeligt, at der bygges højt mange steder, og at det kan være svært at forudse, om det forstyrrer noget, kommunerne på forhånd har besluttet de vil passe på. Det er ikke bare i Hillerød, vi ser en udfordring i, at noget der, ligesom Frederiksborg Slot, har stor værdi kan blive kompromitteret af den udvikling, der er i gang. Man kunne så tro, at der ikke må ske noget nyt i en by, som har noget så markant som et slot. Det er nu ikke tilfældet. Men det betyder, at man skal gøre sig rigtig meget umage med formgivningen af byens profil, siger Merete Lind Mikkelsen.

- Det er nyt, at man kan bygge så højt og så forholdsvist billigt, så der er ikke ret meget erfaring med de høje huse rundt omkring i kommunerne. Men det er kommet for at blive, og det skal man lære at håndtere. Vi håber, at man alle de steder, hvor man har store monumenter som i Hillerød, husker sig selv på, hvor vigtige de er. At man husker at tænke over, hvad man gør, siger hun.

- Vi bygger så hurtigt i dag. Man kan nærmeste vende ryggen til, og så står der en ny bygning. Som måske ikke var så heldig. Men så er det bygget. Før i tiden byggede man over flere århundreder, og man kunne justere undervejs.

- Derfor er planlægningen vigtigere end nogensinde. Man skal finde tid til at tænke sig om en ekstra gang, siger hun.

Høj og moderne by? Slots- og Kulturstyrelsen ligger i dag i Nykøbing Falster, men Merete Lind Mikkelsen kommer ofte i Hillerød, og har fulgt udviklingen i en årrække. Og det er byggeriet på Frederiksbro, der som det første begynder at udfordre Frederiksborg Slots position som vartegn.

- Det er jo en løbende udvikling, hvor meget af det, der sker er rigtigt godt. Det er godt, at de store provinsbyer udvikler sig. Der, hvor det galt er, når fornemmelsen for hvilken skala man skal bygge i, for at styrke det, der er særligt for et sted, den forsvinder. Det er med højhusene så forholdsvist tæt på slottet, balancen tipper, siger hun og fortsætter:

- Sket er sket. Det er jo Hillerøds egen opgave at finde ud af hvordan man vil udvikle byen. Om den primært skal være høj og moderne eller tage større hensyn til de historiske lag.

Ser stadig slottet først Borgmester Kirsten Jensen (S) er ikke helt så bekymret som Merete Lind Mikkelsen og Slots- og Kulturstyrelsen.

- Jeg får heldigvis stadig øje på slottet, når jeg kommer ind i Hillerød sydfra. Og man får også øje på andre ting end Frederiksbro, som jeg synes, ser ud til at blive et rigtigt godt sted at bo. Hillerød er jo et bakket område, og det er ikke sådan, at slottet står helt uden naboer, siger hun og fortsætter:

- Men det var en stor del af diskussionen, da vi skulle behandle den lokalplan, der nu er bygget efter på Frederiksbro, siger hun, som selv var med til at stille forslag om, at MG Holding kun fik tilladelse til at bygge i 11 etager.

Men et lille flertal i byrådet stemte for, at der måtte bygges højhuse på 15 etager.

Også dengang advarede Slots- og Kulturstyrelsen mod at bygge så højt nær Frederiksborg Slot, og det er nok heller ikke sidste gang, de blander sig, forventer Kirsten Jensen.

Der er nemlig en ny ansøgning om at bygge højere på Frederiksbro på vej. Opførelsen af den nye bydel er slet ikke i mål, og der er blandt andet planer om at opføre endnu fire højhuse, på grunden. To af dem må være i 15 etager, mens de to andre må være på henholdsvis otte og 13 etager. Sidste år meldte bygherren MG Holding ud, at man ønsker at ændre planerne og i stedet bygge to højhuse på 15 etager og to højhuse på 14 etager.

- Jeg opfatter høringssvaret fra Slots- og Kulturstyrelsen som et forvarsel om, at styrelsen vil følge rigtig godt med, når det her ønske om en ændring af lokalplanen bliver behandlet, siger Kirsten Jensen, som endnu ikke har set en ansøgning fra bygherren. Men hun lægger ikke skjul på, at hun stadig mener 11 etager er passende højde for nye højhuse.

- Spørgsmålet er, om det vil gøre en stor forskel, om der er fem etagehuse, eller to, som man allerede har Jeg mener, vi skal passe på indblikskilerne, og vi skal passe på vores vartegn. Men vi må se, hvad det er MG Holdning gerne vil have byrådets tilladelse til, siger hun, som ikke er i tvivl om, at Hillerød i høj grad er en slotsby.

- Jeg synes stadig vores vartegn står rigtigt stærkt. For mig er slottets betydning ikke svækket. Jeg tror aldrig, vi har talt så meget om slottet, som vi har gjort de seneste år - det kan man også se på de sociale medier, at der er en enorm glæde over det her slot, siger hun.