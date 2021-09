Ældrerådsformand Birgit Vejby takker nu af efter otte år på posten. Rådet søger interesserede, der vil stille op til det kommende ældreråd. Arkivfoto

Flere forlader ældrerådet - nu søges nye kandidater

Både formand, næstformand og flere andre ældrerådsmedlemmer siger nu stop og håber, at andre seniorer vil føre stafetten videre her i valgåret

Hillerød - 03. september 2021 kl. 05:45 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Der er udskiftning på adskillige af posterne i Hillerøds Ældreråd, som nu opfordrer interesserede seniorer til at melde sig under fanerne og stille op som kandidat til ældrerådsvalget i november.

Formand Birgit Vejby, som blev valgt ind i rådet for otte år siden, er en dem, der nu vælger at sige farvel til ældrerådet.

"Jeg har været formand i otte år, og det har nærmest været lidt som et fuldtidsjob. For hvis man virkelig går op det arbejde, det er at være formand, så tager det også tid. Så nu har jeg gjort min borgerpligt - og nu vil jeg godt noget andet," siger hun til Hillerød Posten.

Spændende arbejde Ældrerådet er med til at rådgive de lokale politikere om de emner, som vedrører de ældre i kommunen. Rådet kommer med høringssvar i forskellige politiske sager, har direkte kontakt til plejehjemmene og arbejder samtidig med at sikre, at ældre borgeres problemer fremlægges for kommunen.

Det har været spændende at arbejde med, mener 75-årige Birgit Vejby:

"Jeg har virkelig nydt det. Det har været rigtig spændende, og jeg har været virkelig glad for arbejdet og alle de gode samarbejdspartnere, jeg har haft".

Politikerne lytter Ældrerådet har en fordel i, at de bliver hørt i alle sager om seniorer, og at de kan gå direkte til politikerne.

"Rådet er med at bestemme retningen, kommunen skal gå i, og har virkelig mulighed for at præge kommunen. Lige nu har vi for eksempel lige gennemgået budgetforslagene og kommet med høringssvar - og vi er blevet hørt om den nye belægning i Slotsgade, som også skal være ældrevenlig, og om nye stier i Favrholmområdet, kommuneplanen, boligpolitikken og meget mere. Det er virkelig bredt, hvad vi kommenterer på og har indflydelse på," siger Birgit Vejby, som også mener, at rådet har et godt og konstruktivt samarbejde med politikerne i byrådet:

"De lytter, og de ringer også til os og hører, hvad vi mener om ting. Så selvfølgelig kan vi ikke træffe den endelige beslutning, men vi har mulighed for at få indflydelse på den".

Positivt med kritik Nogle gange har Ældrerådet også mødt kritik - blandt andet i læserbreve her i Hillerød Posten. Men det er ikke noget, som formanden har taget så tungt:

"Det har vi set positivt på, for kritik er jo noget, man kan vende til noget positivt og sige, 'okay, det område skal vi se på eller tage op'. Så hvis man er utilfreds med noget, kan man altid komme med det til rådet. Der er også mange, der har ringet til mig om sager - nogle af dem har jeg ikke kunnet gøre noget ved, fordi det var Christiansborg-anliggender, men andet har vi kunnet kigge på," siger Birgit Vejby.

Føre arbejdet videre Alle borgere, som bor i Hillerød Kommune og er fyldt 60 år senest den 16. november 2021 kan stille op - og Ældrerådet håber, at nogen vil melde sig, for både formand, næstformand og mindst to andre medlemmer har meddelt, at de ikke genopstiller, så der er virkelig brug for nye engagerede kræfter.

"Vi er adskillige, der stopper, så vi vil gerne reklamere for det, så nogen stiller op, så det gode arbejde kan blive ført videre," siger formanden.

Man kan også komme og høre mere om Ældrerådets arbejde på et dialogmøde i Grønnegadecentret mandag den 6. september, kl. 14.30-16, hvor alle er velkomne.

Det nye Ældreråd bliver valgt samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november. De ni medlemmer vælges for en ny 4-årig periode. Man skal melde sig som kandidat hos Hillerød Kommune.

Sidste frist for at stille op er den 21. september.