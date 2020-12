To medarbejdere i to forskellige institutioner er konstateret smittet. Foto: Kim Rasmussen

Flere daginstitutioner ramt af smitteudbrud

Hillerød: Hillerød Kommune har måtte give besked til flere forældre om, at deres børn ikke må komme i daginstitution i de kommende dage. I weekenden oplyste kommunen nemlig i en pressemeddelelse, at der er konstateret coronasmitte i både daginstitutionen Gartneriet og Margrethevejens vuggestue.

I Margrethevejens vuggestue er det ligeledes en medarbejder, der er ramt. Hillerød Kommune oplyser, at medarbejderen gik hjem fra arbejde torsdag med corona-symptomer. 19 børn og fire voksne er blevet sendt hjem. De kan også komme igen, når de kan fremvise en negativ test taget på 4. dages efter tidspunktet for den potentielle smitte - altså i dag. Alternativt kan børnene forældre vælge at holde deres børn hjemme, til der er gået syv dage efter det potentielle smittetidspunkt, og så må børnene komme igen efter jul, såfremt de ikke har symptomer.