Flere biler udsat for tyveri i bymidten

Flere biler er i blevet udsat for smadrede ruder og tyverier natten til fredag. Klokken 06.08 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse fra en bilejer, der natten igennem havde haft sin bil parkeret på Granbakken. Her var der blevet smadret en bilrude og stjålet en taske.

Også på Tamsborgvej var en bilrude blevet knust i løbet af natten. Her var det dog bilens bagrude, det gik ud over. Her manglede der efterfølgende en computer.