Flere biler har været udsat for indbrud. Politiet regner med, at der er en sammenhæng mellem dem. Foto: Kenn Thomsen

Flere biler udsat for indbrud

En BMW, som holdt parkeret på en parkeringsplads på Dalles Have mellem tirsdag klokken 20.30 og onsdag klokken 07.00 havde fået knust sideruden i venstre bagdør, og rattet fra bilen var blevet stjålet.

To andre biler, som havde holdt parkeret på parkeringspladsen, havde også fået stjålet henholdsvis navigationsanlægget og et rat. Her var passagerdørenes ruder blevet knust for at få afgang til bilerne.