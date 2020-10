Det er vigtigt at fortsætte med at forebygge, for det nedbringer antallet af anbringelser, mener udvalgsformand Peter Frederiksen (V). Foto: Allan Nørregaard

Flere anbringelser sprænger Hillerøds budget med millioner

Hillerød - 26. oktober 2020 kl. 12:29 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune skal grave flere millioner frem til familieområdet, da de samlede udgifter forventes at vokse til 69,5 millioner kroner, mens sidste års budget var på 61,2 millioner kroner. Det skyldes mest af alt, at Hillerød Kommune har anbragt flere på en døgninstitution eller en sikret institution i år end sidste år.

Ifølge Hillerød Kommune svarer udgifterne til, at knap 10 personer har været anbragt på en institution et helt år, men der kan også være tale om flere personer, der har været anbragt i kortere perioder.

- Enkeltsager betyder rigtig meget i det her budget, og en håndfuld dyre enkeltsager, som kan udgøres af tilflyttere eller nye sager, kan betyde rigtig meget for budgettet og give udslag med millioner, siger Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget.

Helt konkret anslår Hillerød Kommune, at den gennemsnitlige udgift til en anbringelse af en person i et helt år er på omkring to millioner kroner.

- Det er dyrt at lave anbringelser, og det er også derfor, der ikke skal meget til, før det slår ud, siger Peter Frederiksen.

Han understreger, at Hillerød Kommune gennem en årrække har haft succes med forebyggende arbejde, og at det er lykkedes at bringe antallet af anbringelser ned.

- Vi skal være bevidste om, at vi skal fortsætte med vores forebyggelsesarbejde, for det kan nedbringe antallet af anbringelser. Ofte er der jo tragedier bagved de her sager, og det er meget indgribende at lave en anbringelse. Det er noget, som der er blevet arbejdet med gennem mange år, og det arbejde har også båret frugt i form af færre anbringelser, siger Peter Frederiksen, der dog samtidig tilføjer, at antallet af anbringelser formentlig aldrig vil kunne ende på nul.

- Vi vil jo gerne generelt have så få anbringelser som muligt, fordi det er så voldsomt en ting, men det er svært at gøre noget ved i de konkrete sager, hvis der ikke er anden udvej. Når man kender til de specifikke familiesituationer, kan det være hjerteskærende, men også det nødvendige at gøre, og derfor vil man aldrig komme ned på nul. Men vi kan bestræbe os på, at vi gennem vores forebyggende arbejde skal anbringe færre.

De stigende udgifter til anbringelsesområdet udgøres ifølge kommunen ikke kun af udgifter til anbringelser, men også af afledte udgifter til specialundervisning af anbragte børn og unge, udgifter til skoledagbehandling og en halv million kroner, som betales tilbage til forældre, som fejlagtigt har fået opkrævet forældrebetaling, selvom de har friplads i dagtilbud.