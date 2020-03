Siden januar har Kirsten Petersen boet i sin plejebolig på Skanselyet i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Flere ældre står i kø til plejeboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere ældre står i kø til plejeboliger

Mens der bliver flere ældre, følger opførelsen af plejeboliger slet ikke med. Det er en bekymrende udvikling, mener Ældre Sagen.

Hillerød - 05. marts 2020 kl. 04:00 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

98-årige Kirsten Petersen måtte i efteråret væbne sig med tålmodighed, da Hillerød Kommune skulle finde en plejebolig til hende. Selvom kommunen ifølge serviceloven er pålagt at tilbyde en plejebolig inden for to måneder, tog det Hillerød Kommune fire måneder at finde en plejebolig til Kirsten Petersen, fortæller hendes datter.

- Det var rigtig ubehageligt, og jeg blev mere og mere utryg. Min mor glemte, hvor hun var, når hun var ude at gå, og hun glemte at slukke for kogepladerne. Vi blev utrolig bange for, at hun kom til skade og ikke kunne tilkalde hjælp, siger Kirsten Petersens datter Margit Perbux Dietriech.

Kirsten Petersen er langt fra den eneste, der har stået i kø til en plejebolig. Ifølge Ældre Sagen er antallet af pladser for plejeboliger, friplejeboliger og plejehjem steget med 614 pladser over de seneste ti år, mens antallet af ældre over 80 år er steget med 36.890 i samme periode. Udviklingen er dybt bekymrende, mener organisationen.

- Sådan som visitationskriterierne er, bliver man først tilbudt plejebolig når alle andre muligheder er udtømte. Det er først, når man ikke kan klare sig selv, at man bliver visiteret. Det er et her og nu behov for mange, og derfor er det uhyre vigtigt, at plejeboliggarantien bliver overholdt, siger Nina Bruun, der er konsulent i Ældre Sagen og fortsætter:

- Kommunerne har ikke nogen undskyldning for ikke at have tilstrækkeligt antal plejeboliger. Det er ikke noget nyt, at vi bliver flere og flere borgere ældre. Det burde de have været på forkant med. Vi ved, at der vil være en kæmpe mangel i 2030, og der nytter det ikke, at vi først snakker om det i 2030. Det skal hellere være i går end i morgen, siger hun.

Hillerød Kommune er en af de kommuner, der planlægger at bygge flere plejeboliger, og i øjeblikket venter Hillerød Kommunes ældre gennemsnitligt to måneder på en plejebolig.