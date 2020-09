De kommende år skal Hillerød Kommune bruge omkring 50 millioner kroner på at renovere Grønnevang Skolens afdeling på Jespervej, og måske også indrette en børnehave på skolen. Foto: Allan Nørregaard

Flere års arbejde venter: Skimmel og pcb kan koste 50 mio

Der venter en regning på op til 50 millioner kroner for renoveringen af skolen på Jespervej.

Hillerød - 16. september 2020 kl. 08:45 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan komme til at koste et stort millionbeløb at fjerne skimmelsvamp og pcb fra Grønnevang Skoles afdeling på Jespervej, hvor skolens indskolingselever går.

Det stod efter sommerferien klart, at der var problemer med begge dele på skolen, og Hillerød Kommune har nu et foreløbig overslag på, hvad det kommer til at koste.

- Det bliver en investering i skoleafdelingen på over 50 millioner kroner, sagde borgmester Kirsten Jensen i forbindelse med præsentationen af budgetforliget mandag.

Der er i det nye budget for 2021 afsat syv millioner kroner i 2021 og 10 millioner om året de næste tre år til et større anlægsprojekt, der både rummer renoveringer, men også midler til at overveje nye indretninger af skolen og skabe plads til en ny daginstitution.

- Skolen er ikke mere forurenet, end at man godt kan være der med ekstra rengøring og ventilation. Derfor er der tid til, at vi kan tænke over, hvordan man kan gøre det, også i forhold til vores tanker om kloge kvadratmetre, siger Lars Mørk, direktør for økonomi og teknik i Hillerød Kommune.

Det er skolens hal, gymnastiksal, omklædning, administrationsgange og kontorer samt bygninger der huser HFO, faglokaler og lignende aktiviteter, hvor der er fundet skimmelsvamp og målt pcb.

Af et anlægsønske til politikerne fremgår det, at forvaltningen modtog de seneste målinger torsdag den 10. september. Nogle steder er pcb-niveauet faldet siden sidste måling i juli, men der er også lokaler, hvor pcb-niveauet ikke er faldende, selv om der er blevet gjort mere rent og ventilationen er øget.

I Hal B er pcb-niveauet endda steget og er meget højt. I fire lokaler er nu så meget skimmel, at de skal lukkes af, fremgår det af anlægsønsket.

Det kommende arbejde vil vise, hvor meget det kommer til at koste at gøre skolen sund igen.

Forvaltningen forventer, at der vil være anlægsomkostninger frem til 2024 på mellem 10 og 20 millioner i hallen, sale og omklædning, samt udgifter for mellem 10 og 30 millioner i de øvrige bygninger, alt efter hvordan de skal bruges fremtidigt.

Næste år, når politikerne skal lægge budget for 2022-2025 vil der komme et nyt anlægsønske om renovering og ombygning på skolen. Forvaltningen skriver, at der er en væsentlig risiko for uforudseelige udgifter i sagen.

Renoveret i 2012 og 2013 Skolen var gennem en større pcb-renovering i 2012 og 2013. Siden er niveauet af pcb blevet overvåget, da det skal falde efter sådan en renovering, og det har det også gjort. Men henover sommeren er niveauet steget igen.

Derudover har skolen fået mange henvendelser fra personalet, der siger, de får ondt i hovedet af at være på skolen. Det var på baggrund af disse klager, at luften på skolen blev målt, og man fandt et højt antal af svampesporer.

