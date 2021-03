Flere år med stigende udgifter til specialundervisning

Flere børn har brug for specialundervisning, og i flere år er udgifterne steget på området. Kommunens plan for en løsning er blevet sat på hold på grund af Corona.

I flere år har der været stigende udgifter til specialundervisning i Hillerød Kommune. I efteråret 2019 fik det politikerne til at afsætte ekstra 10 millioner kroner til specialundervisning i 2020, hvilket viste sig ikke at være nok, og derfor blev der givet en tillægsbevilling på 6 millioner kroner i efteråret 2020. Hvilket stadig ikke var nok. Tre skoler brugte mere end 1 million kroner hver for meget på specialundervisning, og de penge er trukket fra deres budget i 2021, hvor problemet ser ud til at vokse sig endnu større.

