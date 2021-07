Se billedserie Flemming Hansen er selvudnævnt velgørenhedsløber og løber hver måned 100 kilometer, hvor han samler penge ind til et godt formål. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Flemming løber hundredevis af kilometer i en god sags tjeneste

Hillerød - 05. juli 2021 kl. 15:30 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Da motionsløb efter motionsløb sidste år blev aflyst, fik 43-årige Flemming Hansen fra Hillerød en ide.

- Da corona ramte verden sidste år, og alle løb blev aflyst, kom jeg på ideen om at bruge mine løbeture til at samle penge ind og skabe opmærksomhed omkring de lidt mindre og måske oversete velgørenhedsorganisationer, fortæller han.

Han havde brug for en gulerod for at holde motivationen ved løbeturene på landevejene og rundt om Slotssøen, og det har han fået. I dag er han derfor selvudnævnt velgørenhedsløber.

Hver måned vælger han en organisation eller forening ud, som han løber omkring 100 kilometer for.

Hans første løb var for Landsforeningen Spædbarnsdød, da han og hans kone selv har mistet under graviditeten, og på den måde kendte han til foreningen. Siden november er det derudover blevet til løb for Min Drømmedag, der giver børn med en livstruende sygdom en dag, de sent vil glemme, Børn, Unge & Sorg, Legeheltene, Lukashuset Børne- og Ungehospice samt Ronald McDonald BørneFond. Resten af året er allerede fyldt op med flere løb.

- Jeg har bevidst valgt at løbe for de lidt mindre organisationer, der ikke har store landsindsamlinger, men som stadig gør et fantastisk frivilligt arbejde. På samme måde er min eneste pt faste sponsor et lidt mindre firma, der støtte med et kilometersponsorat. Jeg har sat prisen for støtte på et niveau, hvor alle kan være med. Det ville selvfølgelig være super med et kæmpe sponsorat, men jeg er også realistisk nok til at vide, at det får man ikke, med mindre man er et kendt ansigt, siger han.

Hvis organisationerne eller foreningerne har en t-´shirt eller løbetrøje, løber Flemming Hansen i dem for at skabe yderligere fokus på indsamlingen. Indsamlingen foregår via siden BetterNow, hvor man kan donere det beløb, man føler for. Alternativt kan folk være kilometersponsor, hvor de støtter med et beløb pr. løbet kilometer.

- Den store udfordring er ikke at løbe de 100 kilometer hver måned. Det er mere at få kontakt til menigmand, uden at det bliver Tordenskjolds soldater, der støtter hver måned, siger han.

Derfor bruger han også tid hver uge på at lave opslag på Facebook, Instagram og LinkedIn, kontakte nye foreninger og organisationer og få styr på løbskalenderen. I snit har han samlet omkring 2000 kroner ind pr. måned siden november, og det er alle kræfterne værd.

- Min Drømmedag har kontaktet mig og sagt, at de penge, jeg har samlet ind, er gået til et nyt formål i foreningen, så der blev mulighed for hjemmebesøg til de syge børn. Det er rigtig dejligt, siger han.

Han regner med at fortsætte velgørenhedsløbet, selvom motionsløb nu er ved at dukke op i kalenderen igen efterhånden som corona-situationen kommer mere og mere under kontrol.

- Det har jeg tænkt over. Jeg fortsætter med det, og hvis jeg løber et halvmaraton, så er der bare flere penge ind på kontoen. Når jeg løber de 100 kilometer og får opbakning og får pengene, så er det også en motivation. I efteråret og vinteren, hvor det er mørkt og koldt, så er det fedt at vide, at kilometerne går til et godt formål, siger han.

Find Flemming Hansen og hans indsamlinger på Facebook, Instagram og LinkedIn.