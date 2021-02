Indsamlingen af flaskepant giver Lions Hillerød en mulighed for at være med til at udrydde en dødelig børnesygdom. Mæslinger rammer ofte børnenes syn, hvor syn netop er et af fokusområderne i Lions hjælpearbejde. Foto: presse Foto: Picasa

Flaskepant går til mæslingevacciner

I uge 5 kører Lions i hele Danmark en kampagne for at skaffe midler til at vaccinere mod mæslinger i den tredje verden

06. februar 2021

Organisationen Lions samler i uge 5 i hele Danmark ind til at vaccinere mod mæslinger i fattige lande, og Lions Hillerød har besluttet, at indsamlingen kører hele året.

Derfor har borgerne i Hillerød igennem det seneste år haft mulighed for at donere pengene fra deres flaskepant i tre fødevarebutikker i kommunen, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Det har været muligt at donere pengene fra sin flaskepant i SuperBrugsen i Skævinge, i Rema1000 på Milnersvej og i Meny ved Fredsskovhellet. Klubben har sørget for, at boksene bliver tømt med jævne mellemrum, og det samlede indkomne beløb bliver doblet op af Lions Hillerød, inden det bliver sendt til mæslingeprojektet.

Dobler op Lions International har indgået et samarbejde med Bill & Melinda Gates Foundation og UK Aid, der dobler op på de danske midler. For hver 100 kroner flaskeboner dobler Lions Hillerød op til 200 kroner og Bill & Melinda Gates fonden og UK Aid dobler igen op til 400 kroner. Dermed kan klubben hver indkomne 100 kroner vaccinere cirka 50 børn mod mæslinger.

Lions Hillerød har i det seneste år modtaget flaskeboner for cirka 4.000 kroner, som klubben fordobler til 8.000 kroner, og som igen fordobles af fondene til 16.000 kroner, og dermed kan vaccineres cirka 2.000 børn i den tredje verden.

Kæmpebehov Målet har været, at mæslinger skulle være udryddet i 2020, men der er stadig et kæmpestort behov for vaccinationerne i 2021, lyder det fra Lions Hillerød i pressemeddelelsen.

Hvis du ikke har mulighed for at støtte med flaskepant, er du også meget velkommen til at donere til mæslingekampagnen ved at indbetale et beløb på MobilePay nr 521579, mærket "mæslinger".

