William Viksø-Nielsen går i 2.G på Frederiksborg Gymnasium. Ligesom resten af gymnasiets elever, er hans daglige undervisning på Carlsbergvej blevet skiftet ud med fjernundervisning, som han deltager i fra sit skrivebord derhjemme. Han er overrasket over, hvor godt det fungerer, men ser frem til at kunne vende tilbage til en normal hverdag. Privatfoto

Fjernskolen begynder at gøre ondt på eleverne

Siden landets gymnasier lukkede for tre uger siden, er eleverne fra Frederiksborg Gymnasium blevet fjernundervist. Men bekymringerne for fremtiden, fylder meget hos eleverne, og de mange uger væk fra klasseværelset får flere elever til at falde fra.

Hillerød - 01. april 2020 kl. 05:26 Af Johanne Wainø

Det er en solrig forårsmorgen, og rektor Anders Krogsøe har netop indfundet sig bag sit skrivebord på Frederiksborg Gymnasium. Det meste arbejde kan han gøre hjemmefra, men han har lige et par praktiske gøremål, inden han atter kan vende tilbage til hjemmekontoret.

Det er tre uger siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landets gymnasier med øjeblikkeligt varsel for at indkredse smitten af coronavirus. Siden da har klasselokalerne, hvor skolens godt 1400 elever og 114 undervisere plejer at have deres daglige gang, været larmende stille.

Tiden er gået med at omstille sig til en ny hverdag. Nu er det uvisheden om sommerens eksaminer, der fylder, fortæller Anders Krogsøe.

- Der har virkelig været en stor faglig kampgejst hos både lærere og elever, men eksaminerne er lige rundt om hjørnet. Selvom eleverne har taget det roligt, er det tydeligt, at det fylder meget for dem. De er bekymrede for, om det kommer til at have konsekvenser for dem, når de skal søge videregående uddannelser, siger han, og forklarer, at den usædvanlige hverdag er begyndt at sætte sine spor.

- Jeg synes, at vi kan mærke, at det begynder at gøre ondt på eleverne. Det kan både være en udfordring at finde fysisk plads til at koncentrere sig og finde den rette mængde selvdisciplin. De, der begynder at falde fra, ringer vi til og hjælper med at komme tilbage på sporet, siger han.

Rektoren håber, at myndighederne snart kommer med en ny udmelding.

- Jeg håber, at vi snart kan få en fornemmelse af, hvad fremtiden bringer, og at vores elever snart kan komme i skole, siger han og fortsætter:

- Det har været en stor fornøjelse at opleve den store velvilje, men vi er en traditionsrig skole, og normalt er den tid, vi går ind i nu, bundet op omkring en masse traditioner. Og der må jeg jo bare konstatere, at jeg har opdaget, hvor sammenholdsskabende de er, når de pludselig ikke er der, siger Anders Krogsøe.

Sender fra stuen Også Tine Tønnes Sørensen, der underviser i biologi på HF & VUC Nordsjælland, og som i øjeblikket underviser sine elever over Youtube, oplever at flere elever falder fra, når de ikke skal møde op fysisk.

- Jeg kan se, at der er et par stykker, der ikke logger på. Jeg prøver at ringe til dem, men det er ikke altid, det hjælper. Det er virkelig ærgerligt, siger hun.

Hun oplever dog også en række fordele ved at undervisningen foregår digitalt.

- Vi hygger os og er kreative, samtidig med at der hele tiden er et fagligt indhold. Jeg sørger for at optage alle mine timer, så dem, der har børn, kan se undervisningen, når det passer dem, siger hun.

En anden lærer, der også har været nødt til at tænke kreativt for at kunne undervise sine elever under coronakrisen, er Claus Gudum Faaborg, der underviser i de naturvidenskabelige fag på Frederiksborg Gymnasium. Han har rykket sit undervisningslokale hjem i stuen, hvor han har opsat en tavle og et kamera, hvorfra han livetransmitterer hjem til sine elever, fortæller Claus Gudum Faaborg, da han holder en pause mellem to virtuelle undervisningslektioner.

- Jeg er overrasket over, hvor meget jeg kan få lært eleverne på denne her måde. Jeg lærer nye sider af mine elever. De afleverer det, de har lavet, når lektionen er slut, så jeg har en god fornemmelse af, hvad de forstår, og hvad de har svært ved, siger Claus Gudum Faaborg og fortsætter:

- Mine elever har blandt andet lavet et forsøg med sand og olie, hvor de har lært, hvordan et oliefelt opstår. Så mødes vi over et videoopkald, som kører, mens de løser opgaverne. Så kan de bare råbe op undervejs, hvis de har spørgsmål. Så det fungerer rigtig godt, fortæller Claus Gudum Faaborg, der har lagt undervisningsvideoer op på Youtube til sine elever de sidste par år.

Her lægger han også videoerne fra fjernundervisningen op, og her er antallet af besøgende steget markant siden skolerne lukkede den 12. marts.

- Det er eksploderet. Jeg kan se, at der sommetider er en hel skoleklasse inde ad gangen, og det er formentlig fordi, andre lærere også bruger mine videoer, siger Claus Gudum Faaborg, der bruger meget tid på at forberede sig, nu hvor alt foregår digitalt.

- Der er mange 10 timers dage. Jeg har været lærer i mange år, og normalt ved jeg, hvordan jeg skal gå til en opgave, og jeg tager ofte mine elever med ud i naturen og løser opgaver. Nu er det et helt nyt format, og det kræver meget forberedelse, siger han.

Claus Gudum Faaborg har også sine børn hjemme i øjeblikket, og det er heller ikke helt uden udfordringer.

- Det er et puslespil, og det er ikke altid, at brikkerne går op. Mine unger kommer tit ind, når jeg arbejder, og de har ofte brug for hjælp med deres lektier, så det er måske også derfor, at dagene bliver så lange. Og så savner jeg mine elever og mine kollegaer helt vildt meget. Jeg er jo blevet lærer, fordi jeg elsker at stå i klasselokalet, siger han.

Savner kontakt En af de elever der følger med i undervisningen på den anden side af skærmen, er William Viksø-Nielsen, der går i 2.g og er formand for elevrådet på Frederiksborg Gymnasium. Han savner at gå i skole, men har efterhånden fundet en rytme for den nye digitale hverdag.

- Det kan fint lade sig gøre og er på mange måder mere fleksibelt. Jeg er eksempelvis begyndt at lave opgaver til det første modul om aftenen, så jeg kan sove lidt længere om morgenen. Men jeg glæder mig også til, at det er ovre. Jeg lærer ikke ligeså godt på denne her måde, og så savner jeg den menneskelige kontakt, siger han og fortsætter:

- Jeg har eksempelvis rigtig svært ved matematik, og der synes jeg, at det er svært, når jeg sidder med det derhjemme. Og så tror jeg mange af os elever frygter, hvad der sker med årskarakterer og eksaminer.

Og særligt de elever, der går i 3.g, har meget på spil, siger han.

- Vi håber selvfølgelig, at de kommer tilbage, inden eksaminer og studentertid starter for alvor. Hvis ikke, er der enormt mange, der bliver både kede af det og frustrerede.

William Viksø-Nielsen oplever, at eleverne tager myndighedernes anbefalinger meget alvorligt. Men det er svært at undvære sine venner, fortæller han.

- Det er virkelig det, der er værst. Jeg savner mine venner helt vildt. Jeg håber, at vi snart kan få lov til at komme tilbage, siger han.