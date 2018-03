Se billedserie Leif E. Hansen er stadig ofte at finde på værkstedet. Hans fag har altid været hans hobby. Foto: Kim Rasmussen

Firs år og stadig en aktiv sportsmand

Hillerød - 29. marts 2018

Der findes som bekendt ingen hemmelig formel, der forklarer, hvordan man kan holde sig både fysisk og psykisk frisk til langt op i årene - men hvis man vil have et bud på, hvordan man runder de 80 år i fin form, så kan man lytte til Leif E. Hansen i Sigerslevøster.

Ikke fordi han selv prædiker sundhed eller stiller op på egen opfordring, men når man fylder fire snes og stadig både kan spille badminton to gange om ugen, kravle ned i smørregraven og ordne udstødningen på varevognen samt tage nogle timer hver dag på værkstedet, så er man vel ikke helt ilde faren, som man sagde engang.

Torsdag 4. april runder snedkermesteren de 80 år, og det markeres på dagen med åbent hus kl. 13.30 på Strøbjergvej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er ikke fordi, at jeg arbejder så meget på værkstedet, men jeg skal da lige herud engang imellem. Det kan jo være, at der er en og anden småreparation, jeg skal have ordnet - eller at jeg laver noget for mig selv, siger fødselaren.

- Ja, far har altid haft sit fag som sin hobby, siger sønnen Henning Hansen, der også er selvstændig snedkermester med udgangspunkt fra bopælen i Skævinge. Men han kommer tit forbi for at bruge faderens værksted, der ligger klods op af privaten.

- Jeg har selv bygget værkstedet i 1962, fortæller Leif E. Hansen, der har drevet sit snedkerfirma siden 1961, og derfor forlængst har rundet sit 50 års jubilæum.

- De gode tider var i halvfjerdserne og lidt igen midt i firserne. Dengang havde jeg vel fire-fem ansatte. I det meste af tiden har jeg haft et par svende til at hjælpe mig. Den sidste stoppede i 2011, fortæller Leif E. Hansen, som året efter mistede sin kone, Else.

Det betød noget af en omvæltning for den dengang 74-årige mand. Nu skulle han til at lave mad selv.

- Og inden da kunne han knap nok lave en kop kaffe, men nu går det fint, griner sønnen.

Indtil for 20 år siden spillede Leif E. Hansen fodbold, men så ville ryggen ikke mere. Udover badminton - den ene gang i Skævinge, den anden gang i St. Lyngby - spiller han i dag også tennis og petanque om sommeren. Det sociale liv har altid fyldt en del. Det kan ikke undgås, når man både har siddet i bestyrelsen og været formand for Sigerslevøster IF, som for nogle år siden endda gjorde snedkermesteren til æresmedlem.

Inde på kontoret står en del af det »husflidsarbejde«, som fødselaren også har puslet med. Det gælder ikke mindst en stribe kreative sangskjulere - herimellem en »telefon« fra dengang, der var »rigtige« telefoner.

- Fødselaren arbejdede jo på centralen. Det er derfor, forklarer Leif E. Hansen, som i øvrigt har haft den glæde at have udlært barnebarnet Andreas Jørgensen. Det er ved at være 12 år siden. Andreas, der i dag arbejder i Frederikssund, er søn af Hanne, søster til Henning Hansen. Så han dukker sikker også op til åbent hus, når morfar fylder rundt.