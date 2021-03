Det er en træningsmaskine som den her, Firmaidræt Hillerød nu har ivesteret i. Pressefoto

Firmaidrætten har investeret i populær træningsmaskine

TRX står for Total Body Resistance Exercise, som er en fortegnelse for en træningsform, hvor man udnytter sin egen kropsvægt til at træne styrke, smidighed, balance og kondition, skriver Firmaidræt Hillerød i en pressemeddelelse.