Det er det svenske firma Utforms træningsredskaber i lærketræ, som forventes at blive opsat ved Firmaidrættens Hus. Pressefoto

Firmaidræt vil etablere udendørs fitness-areal for en halv million kroner

Projektet til 450.000 kroner skal være åbent for alle

Hillerød - 22. juni 2021 kl. 10:49 Kontakt redaktionen

Coronaens begrænsninger fik Firmaidræt Hillerød til at tænke kreativt, hvor man blandt andet har tilbudt outdoor-aktiviteter - med stor succes.

Blandt andet har foreningen investeret i en TRX-træningsbar, som er placeret på foreningens petanqueareal på baner, der i øjeblikket ikke benyttes.

Det alene har givet over 50 nye medlemmer og sat gang i et ønske om at få etableret et egentlig udendørs motions- og fitness areal ved gavlen af Firmaidrættens Hus i Royal Stage-området.

Træningsredskaber i træ Her er tanken, at der skal indrettes et decideret område med 10-12 træningsredskaber i lærketræ, og hvor TRX-træningsbaren bliver placeret midt på arealet, så det hele fremstår som et samlet miljø for udendørs motions- og styrketræning.

Planerne er derudover at etablere en mindre forhindringsbane ud mod parkeringspladsen, hvor der etableres flere faste forhindringer, som dels kan bruges i forbindelse med træningen, men også i forbindelse med afvikling af for eksempel Ladies Mud Race Dark Edition.

Det hele tænkes bundet sammen af et overdækket areal bestående af to overdækkede containere med et åbent areal under tag imellem containerne, som både kan være til ophold og bruges til træning i dårligt vejr.

Hele projektet skønnes at koste ca. 450.000 kroner, hvor Firmaidræt Hillerød afslører, at man allerede er i positiv dialog med forskellige puljer og fonde. Man håber derfor på, at projektet kan blive en realitet i løbet af efteråret.

Næsten alt åbent for alle Det nye udendørs motions- og fitness LAB bliver som udgangspunkt åben for alle - bortset fra TRX-træningsbaren, der kræver specialudstyr - når man er ude på sin daglige gå- eller løbetur.

Arealet vil også blive brugt som et ekstra træningsmulighed i forbindelse med foreningens mange outdoor-hold som f.eks. Rigtige Mænd-holdet, Multi motion og Funktionel træningsholdene. Jesl