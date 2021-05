I sin tid i Hillerød Forsyning var Peter Maltha Larsen gennem fire firmabiler, hver gang Mercedes, blandt andet den store SUV, Mercedes GLS, dog ikke en coupe, som ses her på billedet. Foto: Jens Overgaard

Firmabilfinte kan være bedrageri

Lange kontrakter blev opsagt i utide, der blev tilkøbt dyrere dæk og fælge og kørt langt mere end aftalt. Firmabiler gav store ekstraudgifter til Hillerød Forsyning. Juraprofessor vurderer, at der kan kan være tale om bedrageri.

Hillerød - 25. maj 2021 kl. 06:31 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

De to nu fyrede direktører i Hillerød Forsyning har tilsyneladende konsekvent skiftet de dyre firmabiler ud efter kun to år, selv om kontrakten gjaldt fire år.

Ofte havde bilerne alligevel kørt for mange kilometer i forhold til det aftalte, og derfor har Hillerød Forsyning hver gang fået ekstraregninger, både fordi bilerne bliver udskiftet i utide, og fordi de havde kørt for langt.

Samlet set har de seks leasingbiler, som de to ledende medarbejdere har rådet over siden 2014 i gennemsnit kostet forsyningen knap 100.000 kr. ekstra pr. bil alene i overkørte kilometer og tidlig tilbagelevering.

Det fremgår af referatet fra et ekstraordinært møde i Hillerød Forsyning 27. april, som netop er blevet offentliggjort.

Her kan man læse, at »direktionen i Hillerød Forsyning i den seneste tid er blevet gjort bekendt med potentielt kritisable dispositioner, foretaget af nu fratrådte medlemmer af den tidligere ledelse«.

Derfor har den nye direktion lavet en intern undersøgelse, og den indikerer, at tidligere administrerende direktør Søren Støvring og tidligere affaldsdirektør Peter Maltha Larsen systematisk indgik leasingaftaler på minimum fire års varighed. Efter blot to år blev bilerne leveret tilbage - og den ekstraregning, det giver, har Forsyningen betalt. Udgifterne til firmabiler går altså udover det beløb, direktørerne havde til firmabil som del af deres lønpakke.

Dertil kom andre ekstraregninger på grund af reparationer, ligesom der også blev tilkøbt dyre dæk og fælge til de i forvejen eksklusive biler.

Bedrag og mandatsvig Den systematiske tilbagelevering før tid er sket hen over en årrække - både i den nuværende bestyrelsesperiode fra 2018 til i dag, og i den tidligere, fra 2014 til 2018. Det tyder på, står der i referatet, at begge bestyrelser er blevet forholdt informationer.

Ifølge eb.dk kan Søren Støvring og Peter Maltha Larsens praksis vise sig at være ulovlig. Det vurderer Lars Bo Langsted, som er professor emeritus ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet med speciale i økonomisk kriminalitet.

»Hvis direktøren bilder bestyrelsesformanden ind, at leasingkontrakten er indenfor rammerne af lønaftalen selvom direktørerne ved, at de kører flere kilometer end omfattet af kontrakten, afleverer dem før tid, og at de derved påfører selskabet et formuetab, så kan der være tale om bedrageri fra en eller begge af direktørernes side«, siger han til eb.dk.

Lars Bo Langsted siger også til eb.dk, at hvis bestyrelsesformanden, altså Klaus Markussen (V) og før ham Louise Colding Sørensen (S), vidste, at selskabet fik ekstra omkostninger på grund af firmabilerne, kan det være tale om mandatsvig efter straffeloven.

Louise Colding Sørensen siger til eb.dk, at hun skrev under på leasingkontrakterne, men ikke vidste, at prisen ville ende med at blive højere. Hun var blot blevet informeret af Søren Støvring om, at der var behov for nye biler, siger hun til eb.dk.

Bestyrelsesformand Klaus Markussen har tidligere oplyst, at bestyrelsen ikke ønsker at udtale sig yderligere om sagen, før undersøgelsen er afsluttet.

Direktører: De vidste det På mødet den 27. april vedtog bestyrelsen som tidligere omtalt straks at bede kammeradvokaten Poul Schmidt om at undersøge de to tidligere direktørers brug af firmabilerne.

Tidligere affaldsdirektør Peter Maltha Larsen, som allerede i august 2020 blev afskediget, har tidligere udtalt til Frederiksborg Amts Avis, at han ikke husker, hvor mange kilometer han igennem årene kørte, eller om det oversteg de kilometer, der var skrevet ind i kontrakterne.

- Det er alt sammen noget, der er godkendt af bestyrelsen. Rammerne for leasingordningen er godkendt af Klaus Markussen og Louise Colding Sørensen før ham. Det er ikke sådan, at jeg bare kunne bestille en ny firmabil. Det skulle godkendes af bestyrelsen, sagde han.

Det samme siger Søren Støvring nu til Frederiksborg Amts Avis.

- Hver gang jeg skiftede bil, eller Peter gjorde det, eller alle de andre gjorde det, talte vi med den siddende bestyrelsesformand og fik ok til at skifte eller nej, afhængigt af hvad årsagen var, siger han.

Flere udgifter på vej Ekstraregningen de to direktører har sendt til Hillerød Forsyning begrænser sig dog ikke til de 600.000 kroner - der er nemlig flere regninger på vej til Hillerød Forsyning fra leasingselskaberne.

Kort før firmabilaftalen blev afskaffet i september 2020, som en reaktion på, at mediet Visbys Verden afslørede, at direktionen i Hillerød Forsyning havde disse meget flotte aftaler om firmabiler, bestilte både Søren Støvring og Peter Maltha Larsen nye firmabiler.

Begge biler blev først leveret, da begge direktører var blevet fyret, fremgår det af referatet.

Og dagen før bestyrelsen holdt sit ekstraordinære møde meddelte den ene af de to - hvem det er, fremgår ikke - at han 30. april ville levere bilen tilbage - og til gengæld kompenseres økonomisk.

Det fremgår ikke af referatet, om det er sket.

Søren Støvring ønsker ikke at fortælle, om det er ham eller Peter Maltha Larsen, der vil levere firmabilen tilbage, og Peter Maltha Larsen ønsker heller ikke at udtale sig, men afventer advokatundersøgelsen.

Et medlem af ledelsen har haft firmabil på samme vilkår som de nu fyrede direktører - i løbet af de seks år har han haft to firmabiler, og begge blev først blev leveret retur ved leasingperiodernes udløb.

Alle andre eksisterende leasingaftaler er også kørt efter reglerne, fremgår det af referatet. Der har også være ekstraregninger på grund af overkørte kilometer og mindre reparationer, men i et helt andet og mere begrænset omfang end når det gælder Peter Maltha Larsen og Søren Støvrings firmabiler.

