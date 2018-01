Se billedserie Nordisk Perlite får 14 dage til at fremsende en plan, der kan overbevise Hillerød Kommune om, at støjproblemet kan løses. Foto: Allan Nørregaard

Firma overskrider støjgrænse med 200 procent

Hillerød - 11. januar 2018 kl. 06:15 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Støjen fra Nordisk Perlite er blevet målt tirsdag 8. januar, og den viser, at naboerne til virksomheden i Hammersholt har noget at have deres klage i. Målingen, der er foretaget af firmaet Delta på foranledning af Hillerød Kommune, viser, at der på måledagen konstant var tale om et støjniveau på 47 dB.

Selve rapporten med de officielle tal foreligger ikke nu, men Torben Espenhain fra Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd, har fået adgang til tallene. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Overskridelserne er ret voldsomme, for grænseværdien er på 45 dB om dagen, 40 om, aftenen og 35 om natten. Det vil sige, at der med 47dB om natten er tale om en overskridelse på 200 procent. Det er nemlig sådan, at bare 6 dB er udtryk for en fordobling af lydtrykket, siger Torben Espenhain.

De nye tal har overbevist Hillerød Kommunes Udvalg for Natur, Miljø og Klima, som nu griber ind:

»De nye støjmålinger viser, at Nordisk Perlite ikke overholder de støjvilkår, der er i det gældende påbud. Derfor får virksomheden nu en frist på to uger til at lave en plan for, hvordan de vil nedsætte støjen,« hedder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

»Når den plan kommer, vil vi vurdere, om det er godt nok og om det er vidtrækkende nok. De nye tekniske målinger har vist, at der ér for meget støj, og derfor skal virksomheden nu vise, at de kan leve op til de gældende krav,« siger den nye formand for udvalget for Natur, Miljø og Klima, Louise Colding Sørensen.

Dermed har foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd opnået et delmål, nemlig en indskærpelse overfor Nordisk Perlite. Hvis planen fra virksomheden til kommunen ikke er god nok, får Nordisk Perlite endnu to dage til at komme med en ny. Det kan ifølge Louise Colding Sørensen i værste fald ende med, at virksomheden bliver frataget retten til at producere aften og nat. Det vil formentlig sige efter kl. 18.

Direktør Niels Knudsen fra Nordisk Perlite vil ikke udtale sig om undersøgelsen, så længe den ikke er blevet forelagt for ham, men han udtrykker dog overraskelse.

- Jeg kan ikke forestille mig, at støjgrænsen er overskredet, for vi har jo foretaget målinger for et år siden, der viser, at vi ligger under den, og der er ikke foretaget noget siden da, der skulle ændre på det. Det viser sig også, har jeg fundet ud af nu, at vi mandag aften har testet noget specielt udstyr, som selvfølgelig giver ekstra meget lyd fra sig. Det må være forklaringen på det. Med hensyn til henvendelsen fra kommunen vil jeg vente med at udtale mig, indtil jeg har set, hvad de skriver på baggrund af undersøgelsen, siger Niels Knudsen.

