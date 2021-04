Firma-fodbolden vender tilbage

Mange arbejdspladser har haft motion hos medarbejderne sat på stand by som følge af coronaen.

Men meget tyder på, at mange nu savner det at være sammen med kollegaerne - og ikke mindst omkring verdens bedste legetøj - fodbolden.

Firmaidræt Hillerød har i hvert oplevet en så stor efterspørgsel på igen at gennemføre en firmafodboldturnering, at man har taget handsken op og er klar til at invitere til en firmafodboldturnering for 7-mands hold.

Der spilles hver onsdag kl. 18-21 indtil sommerferien på kunstgræsbanen ved Firmaidrættens Hus i Royal Stage området.