Fire millioner fra Folketinget skal gå til flere lærere i folkeskolen

Byrådet godkendte, hvordan 3,86 millioner kroner fra staten skal fordeles på skolerne

Hillerød - 30. marts 2021 kl. 05:26 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Der skal stå flere lærere foran eleverne i Hillerøds folkeskoler fremover.

Det skyldes, at et politisk flertal i Folketinget har afsat en pose penge til at styrke folkeskolerne - i alt 400 millioner kroner i 2021, hvoraf de 3.860.000 kroner går til Hillerød Kommune.

"Vi er glade for alle de smuler, der drysser af til Hillerød," sagde Peter Frederiksen (V), som er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, da sagen blev behandlet i byrådet 24. marts.

Skal anvendes til løn Pengene går til kommunerne på den betingelse, at de anvendes til løn til lærere i folkeskolerne og på specialskolerne, og de fordeles ud på skolerne ud fra antallet af elever.

Derfor modtager Grønnevang Skole flest penge, nemlig 680.000 kroner på baggrund af deres i alt 896 elever.

Færrest penge går til Skolen ved Skoven, som med 69 specialelever modtager 52.000 kroner.

"Skævvrider" Mette Thiesen fra Nye Borgerlige undlod at stemme, fordi hun mener, tilskuddet skævvrider i forhold til privatskolerne.

"Når vi sætter flere penge af til folkeskolerne, skulle vi samtidig hæve koblingsprocenten (som angiver hvor stort et tilskud, fri- og privatskolerne modtager per elev, red.), så vi sikrer friskolerne endnu mere. Jeg kæmper for ligestilling, så pengene følger den enkelte i stedet for, at man poster penge ud på den her måde," sagde hun.

"Uskik" Peter Frederiksen ærgrede sig over måden, Folketinget har valgt at fordele pengene på, nemlig ved en bunden puljeordning:

"Så det dikteres centralt fra Christiansborg, hvad vi præcist skal gøre - ikke bare i kommunen, men ude på hver enkelt kommuneskole. Det er en uskik for det kommunale selvstyre. Lads os i stedet selv vurdere, hvor vi bedst kan bruge pengene," sagde han.

Peter Langer fra SF glædede sig på byrådsmødet over tilskuddet fra staten.

"Sidst var det pædagoger - og nu er det lærere. Og staten er nødt til at være lidt barsk for at sikre, at pengene kommer det rette sted hen. Nu må vi glæde os over mere velfærd," sagde han og betegnede Folketingets beslutninger som det "største fremskridt på velfærden vi har set i mange år".

Hans indlæg fik dog Peter Frederiksen til at tage ordet:

"Hører jeg virkelig min egen navnebror, Peter Langer, som jeg normalt betragter som et fornuftigt menneske, tale for diktaturer fra Christiansborg? Det er dog mageløst," sagde han.

Skal glæde os Borgmester Kirsten Jensen (S) manede til ro:

"Der kan sagtens opstå dilemmaer, når vi modtager puljemidler, især hvis vi ikke har mulighed for at bruge dem inden for servicerammen, så det tvinger os til at spare inden for kommunale ansvarsområde, men i det her tilfælde mener jeg bare, vi kan glæde os over de penge, som nu skal ud at arbejde på et område, hvor også vi i byråd gerne vil afsætte flere penge," sagde hun, inden hele byrådet - undtaget Mette Thiesen - stemte for.

Så mange penge modtager skolerne: Frederiksborg Byskole (814 elever): 617.000 kr.

Grønnevang Skole (896 elever): 680.000 kr.

Hanebjerg Skole (543 elever): 412.000 kr.

Hillerød Vest Skolen (823 elever): 624.000 kr.

Hillerødsholmskolen (675 elever): 512.000 kr.

Kornmarkskolen (665 elever): 504.000 kr.

Sophienborgskolen (493 elever): 374.000 kr.

Harløse Skole (79 elever): 60.000 kr.

Skolen ved Skoven (69 elever): 52.000 kr.

I alt (5057 elever): 3.835.000 kr.

Derudover afsættes 25.000 kroner til udgiften til revision



Kilde: Hillerød Kommune

