Finn Nygreen (til højre)har doneret sin ølsamling, der består af 1.300 flasker øl, til Hillerød Madmarked. Til venstre er det medejer Thomas Elong, der også er direktør på Hillerød Madmarked. Foto: Martin Warming

Finn har doneret sin enorme ølsamling til Hillerød Madmarked

Hillerød - 08. oktober 2021 kl. 10:30 Af Martin Warming

"Der kan vel ikke tænkes et bedre sted til opstilling af en samling af øl end i Hillerød Madmarked, hvor der er god mad og drikke lige for hånden".

Sådan lyder det fra 86-årige Finn Nygreen fra Hillerød, der har doneret sin enorme ølsamling, der består af 1.300 forskellige flasker med øl, til Hillerød Madmarked.

Finn Nygreen er glad for, at hans store ølsamling nu har fået et sted at præsentere sig.

"Når man ser på en ølflaske, skal man lægge mærke til forskellige ting - lidt ligesom med frimærker: Halsetiketten, brystetiketten, flaskens form, størrelse og alder," fortæller Finn Nygreen, der begyndte at samle på ølflasker helt tilbage i slutningen af 60'erne.

"Min øl-samling startede lige før nytår 1970. Det var en af de dage, hvor forretningerne var åbne, og jeg gik fra den ene købmand til den anden og købte øl. Jeg kom hjem med 13 forskellige øl - og begyndelsen var gjort. Alle de øl, der blev købt til samlingen, skulle være til salg i almindelig handel. Der måtte gerne være en national anledning til fremkomsten, som for eksempel 'Danish Dynamite', der var en cadeau til det danske fodboldlandshold i 90'erne og først kom frem fra Lolland Falsters Bryghus," fortæller Finn, der samlede på ølflasker helt frem til år 2000.

Finn Nygreen begyndte at samle på øl i slutningen af 60'erne. Her viser han stolt en af de ældste øl i samling, en Gamle Carlsberg Pilsner fra omkring år 1900, frem. Foto: Martin Warming

Mange nye øl På den tid var der stor interesse for de øl, der så dagens lys i Danmark, men fra år 2000 begyndte det at samle øl at tage en drejning for de fleste samlere.

"De mange mikrobryggerier, der dukkede frem, sendte så mange nye øl på markedet, at det at samle øl blevet næsten uoverkommeligt. Jeg har ikke tal på de mange nye øl, men jeg vil tro, at der siden år 2000 er kommet mindst 1.000 nye øl, deraf mange fra bryggerier, der senere har måttet dreje nøglen om," fortæller Finn Nygreen.

Nogle af de ølflasker, som Finn har fået fingrene i, har kostet ham en hel del.

"Det gælder blandt andet øl fra nu nedlagte bryggerier som for eksempel 'Stjernen', hvor en 'Stjernepils' kostede mig 1.400 kroner," fortæller han.

Finn Nygreens enorme ølsamling har fået nyt liv på Hillerød Madmarked. Foto: Martin Warming

"Sit lille barn" Finn Nygreen måtte skille sig af med sin ølsamling, som han selv betegner som sit lille barn, da han for nylig flyttede til en mindre bolig, hvor der ikke er plads til de mange ølflasker.

Finns datter, Hanne, lavede et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste en ny 'ejer' af ølsamlingen, og direktør Thomas Elong, der også er medejer af Hillerød Madmarked, var slet ikke i tvivl om, at samlingen ville passe perfekt til Hillerød Madmarked.

Thomas Elong lavede derfor en aftale med Finn Nygreen om, at Hillerød Madmarked skulle overtage de mange ølflasker - som han i øvrigt selv har båret op fra Finns kælder.

"Vi er i Hillerød Madmarked stolte over at have fået Finns imponerende ølsamling og får allerede nu mange kommentarer på de forskellige øl. Mange kunder står længe og beundrer samlingen og siger "kan du huske den?", mens de peger på en udvalgt øl. Vi er helt sikre på, at Finns flotte samling vil bidrage til Hillerød Madmarked som samlingspunkt," siger Thomas Elong.

Finn Nygreen bor ikke så langt fra Hillerød Madmarked, og han har da også tænkt sig at komme forbi en gang i mellem for at se, om der bliver passet godt på hans imponerende ølsamling.

Finn Nygreen kan fortælle historier om de fleste øl i samlingen. Foto: Martin Warming