Finn Trebbien (tv.) er glad for, at han i dag arbejder syv timer om ugen på Nordsjællands Friskole i Hillerød, hvor Ann Feldbak (th.) er skolesekretær. Foto: Hillerød Kommune

Finn arbejder syv timer om ugen

Hillerød - 15. oktober 2019 kl. 07:32 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2015 gik Finn Trebbiens ryg i stykker. Det var en »medfødt designfejl«, som han selv kalder det. Det satte en stopper for et arbejdsliv på fuld tid.

Finn Trebbien har ellers et langt og varieret CV. Han er uddannet i en bank, fra flyvevåbnet, som lærer på teknisk skole og med it. Men Finn Trebbiens ryg betød nu, at han ikke længere kunne holde til et fuldtidsarbejde.

- Men jeg vil jo rigtig gerne arbejde. Det er min ryg og ikke mit hoved, der er gået i stykker, siger Finn Trebbien i en pressemeddelelse fra Hillerød Kommune.

Derfor kom Finn Trebbien i et udredningsforløb i Jobcentret i Hillerød Kommune og endte med at få tilkendt et fleksjob. Siden januar sidste år har han været ansat syv timer om ugen på Nordsjællands Friskole i Hillerød.

Det er en ordning, som både skolen og Finn Trebbien sætter stor pris på. Skolen stod nemlig med et akut problem, da de manglede en, som kunne noget med it, når maskinerne drillede. Men der var ikke arbejde nok til en fuldtidsstilling.

- Vi havde tidligere haft fleksjobbere på skolen med rigtig god erfaring, så jeg kontaktede kommunen for at høre, om de kunne hjælpe os. Vi er en lille skole, vi har ikke så mange ansatte, men vi havde nogle udfordringer med it, som vi ikke lige kunne løse. Vi kunne også se, at vi ikke ville kunne udfylde en hel stilling, og derfor er det for os en virkelig god løsning at kunne få en god og dygtig medarbejder som Finn Trebbien. Nogle tror, at det er besværligt med en fleksjobber, og at det medfører en masse papirarbejde, men det er ikke mere besværligt, end det er med en ordinær ansættelse, siger Ann Feldbæk, skolesekretær, i pressemeddelelsen.

Netop myterne om, at det er et tungt system, er nogle af dem, som formanden for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Thomas Elong (V), gerne vil mane i jorden.

- Vi har et rigtig godt system, hvor virksomheder faktisk har nogle super muligheder for at få løst en række opgaver. Der findes mange virksomheder, som har forskellige opgaver, der er så store, at de helst skal løses, men samtidig ikke er store nok til at udfylde en hel stilling. Og det er min fornemmelse, at der er mange, der tror, at det er besværligt at ansætte for eksempel en fleksjobber. Det er bare ikke virkeligheden. Vi har en del mennesker, der virkelig gerne vil arbejde, men af forskellige årsager ikke kan arbejde 37 timer om ugen. De mennesker vil vi rigtig gerne matche med virksomheder, der har mindre, men vigtige, opgaver, siger han i pressemeddelelsen.

For Finn Trebbien betyder jobbet på skolen meget for hans livskvalitet.

- Jeg ville simpelthen blive bimlende vanvittig, hvis jeg ikke havde noget at stå op til, hvor jeg skal bruge mit hoved. Jeg har arbejdet hele mit liv, og et arbejde er jo meget andet end de opgaver, man laver - det er både det faglige, det sociale, det menneskelige i at være ude i det levende liv og ikke kun være en patient med dårlig ryg. Hvis jeg ikke havde mit job og min fysiske træning, ville jeg have svært ved at flytte fokus fra smerterne i min ryg, og min livskvalitet ville helt sikkert være dårligere, siger han.

Ann Feldbak tøver heller ikke med at anbefale fleksjobbere varmt.

- Vi har haft ansatte i fleksjob siden 2013, og jeg kan kun anbefale det. Det handler om at sætte sig sammen fra starten, finde ud af hvilke opgaver, der er, og hvilke begrænsninger for eksempel fysisk, der kan være. Når det er gjort, er det som alle andre ansættelser, siger hun.