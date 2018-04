Fik 147 millioner i overskud

- Man skal ikke bruge penge man ikke har, når man lægger budget. Men jeg er rigtig glad for, at vi endte med at kalkulere med at der ville komme flere indtægter fordi, vi fik flere nye borgere. Det viser sig, at skatteindtægterne er 32 millioner kroner højere, end der var kalkuleret med, sagde han og fortsatte:

- Da vi lagde budgettet for 2017 havde vi drøje forhandlinger om, hvor mange nye skatteindtægter, vi skulle have med. Vi fik halvdelen med, og vi undgik dermed besparelser for 30 millioner kroner. Det er jeg glad for. Tænk hvad vi kunne have lavet af ulykker, hvis vi skulle spare 30 millioner kroner mere, der ikke var nødvendige at spare. Vi skal huske at tage fremskridtet med, og ikke se så sort på det, når vi vedtager budgettet, sagde han.