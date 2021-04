Marketingdirektør Kim Østergaard (til venstre) og virksomhedsejer Jens Jensen fra J. Jensen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Fik 1,3 millioner i selskabsskat fra J. Jensens holdingselskab i 2020

I 2020 betalte Jens H. Jensens holdingselskab 1,3 millioner kroner i selskabsskat til kommunen, oplyser kommunen. Han har sagt, at han ikke vil betale 25 øre mere, hvis han ikke må bygge et genanvendelses-center.

Hillerød - 30. april 2021 kl. 11:10 Af Per Skovkjær Sand og Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at Jens Hørby Jensen Holding Aps betalte cirka 1,3 millioner kroner i selskabsskat til Hillerød Kommune før udligning og cirka 1,0 millioner kroner efter udligning i 2020.

I en artikel i Frederiksborg Amts Avis den 24. april sagde Jens H. Jensen, at han flytter sit holdingselskab til en anden kommune, hvis han ikke må bygge et anlæg til genbrug af byggematerialer: »Uanset hvad, vil jeg ikke betale 25 øre i skat i en kommune, der røvrender mig«, sagde Jens H. Jensen.

Økonomi ikke afgørende Men egentlig burde man slet ikke bruge det økonomiske argument i vurderingen af, om J. Jensen skal have godkendt en lokalplan, så virksomheden kan bygge et såkaldt upcycling-anlæg til at rense og genbruge byggematerialer. Det er både borgmester Kirsten Jensen (S) og marketingsdirektør for J. Jensen Kim Østergaard enige om.

- Hvor tungt skal det mulige tab af denne indtægt ved en eventuel flytning vægte i vurderingen af, om J. Jensen skal have lov at lave upcyclingcenter og blive i kommunen?

- Det må slet ikke vægte i vurderingen af, om man må få en lokalplan. Så de to ting vil jeg slet ikke blande sammen, siger Kirsten Jensen.

- Hvorfor må det ikke vægte i vurderingen?

- Det er ikke omfattet af planlovens bestemmelser om, hvad der skal til for at give en lokalplan, siger Kirsten Jensen.

Kim Østergaard, der er marketingdirektør i J. Jensen kan godt genkende beløbet, kommunen oplyser.

- Det er sikkert rigtigt, det kan jeg ikke forestille mig andet. Det passer meget godt, for kommunen får kun en lille del, siger Kim Østergaard.

- Af de samlede skatter?

- Ja.

- Kirsten Jensen siger, at et muligt indtægtstab ikke må have nogen indflydelse på en beslutning. Er I også godt klar over, at det økonomiske argument ikke må påvirke den politiske beslutning om lokalplanen?

- Det skal det jo heller ikke. Slet, slet ikke. Det er kun et udtryk for, at Jens Jensen føler sig unfair behandlet af kommunen. Det skal ikke have indflydelse på deres beslutning. Det er på ingen måde pression Det er bare en konstatering af, at han føler sig dårligt behandlet af kommunen.

- Okay, det er sådan, det skal forståes.

- Sådan skal det forståes. Det har intet med pression eller trusler at gøre. Det er simpelthen bare en konstatering af, at han føler sig dårligt behandlet af kommunen, siger Kim Østergaard.

V: Helhedsvurdering Klaus Markussen (V), der er 1. viceborgmester, fortæller, at han selv har spurgt ind til, hvad Hillerød modtager i skat fra virksomhederne i J. Jensens koncern og fik et svar forleden dag, som hele byrådet er blevet orienteret om.

- Den information har byrådet haft i går, da vi behandlede sagen, siger Klaus Markussen.

- Hvor tungt skal det mulige tab af denne indtægt ved en eventuel flytning vægte i vurderingen af, om J. Jensen skal have lov at lave upcycling-center og bliver i kommunen?

- For mig er det en helhedsafgørelse. Og når vi i Venstre synes, det er godt at vi har virksomheder i vores kommune, så er det også fordi, der er arbejdspladser. Det giver os nogle flere håndtag i kommunens beskæftigelsesindsatser. Det at have virksomheder i kommunen gør, at der er bedre muligheder for praktik-pladser og uddannelse, hvor beskæftigelse og uddannelse møder hinanden, og de samarbejder mange virksomheder har med vores uddannelsesinstitutioner er virkelig et plus ved at have virksomheder i Hillerød, siger Klaus Markussen.

- Men har det økonomiske argument nogen betydning?

- Det er en helhedsbetragtning, at det er en fordel for kommunen. Vi vil gerne være hjemsted for virksomheder, fordi det giver os flere ben at gå på. Det synes vi i vores gruppe er den rigtige tilgang, at det er en helhedsbetragtning, siger Klaus Markussen.

Sagen om J. Jensens ønskede upcycling-center blev på byrådsmødet onsdag i denne uge udskudt med 1-2 måneder af et flertal uden om borgmesterpartiet for at vinde tid til yderligere dialog og forhandling.

Der var inden mødet lagt op til, at J. Jensen ikke ville få godkendt at bygge et upcycling-center.