Fie fikser strækmærkerne og fjerner uønsket hårvækst

Fie Hommels filosofi er, at alle skal have råd til at gøre noget godt for sig selv en gang i mellem

Hillerød - 02. oktober 2021 kl. 08:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Fie Hommel har åbnet skønhedsklinikken 'Full Beauty Hillerød' lige ved siden af stationen.

Fie Hommel flyttede til Hillerød med sin familie i 2015, og i 2018 købte de en villa på Nordre Jernbanevej 30.

"Villaen trængte til en kærlig hånd, men nu har vi totalistandsat den - og samtidig har jeg åbnet min klinik i villaen," fortæller Fie Hommel.

Fie Hommel er uddannet radiograf og har taget en master i offentlig sundhed.

I klinikken kan man blandt andet få shockwave-behandlinger, der kan reducere strækmærker og appelsinhud.

Smertefrit Og så kan man også få fjernet uønsket hårvækst.

"Med de gamle lasere kunne man kun fjerne mørke hår, men der er kommet en ny type af lasere, såkaldte diodelasere, og med dem kan man nu fjerne alle slags hår. Det kunne godt gøre lidt ondt med de gamle lasere, det var lidt som at blive slået med en elastik, men med de nye lasere er det nu helt smertefrit," fortæller Fie Hommel, der har en filosofi om, at alle skal have råd til at gøre noget godt for sig selv.

"Jeg synes, at alle - lige fra studerende til pensionister - skal have råd til at forkæle sig selv med en skønhedsbehandling en gang i mellem," siger hun.

Fie Hommel arbejder stadig halvtid som radiograf, men hendes drøm er at kunne hellige sig arbejdet i sin nye klinik 100 procent på et tidspunkt.

"Jeg trives i et job, hvor jeg kan gøre noget godt for andre, og jeg bestræber mig altid på at skabe en hyggelig og afslappet atmosfære, hvor der er plads til alle," siger hun.

Du kan læse mere om Full Beauty Hillerød på klinikkens Facebook-side.

