Når litteraturfestivalen Ordet Er Løs afvikles i oktober, bliver det måske for sidste gang. Kulturudvalget har nemlig foreslået at nedlægge festivalen for at opnå kravet om to procents besparelser op til budgetforhandlingerne. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Festival er truet af besparelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival er truet af besparelser

I sparekataloget forud for budgetforhandlingerne forslår Kulturudvalget at nedlægge litteraturfestivalen Ordet Er Løs. Det ville være et stort tab for kommunen, mener udvalgsformand.

Hillerød - 15. juli 2020 kl. 21:11 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et døgn om året hylder Hillerød Bibliotek til det talte, sungne og skrevne ord, når litteraturfestivalen Ordet Er Løs løber af stablen. Men måske bliver dette års festival den sidste.

Kultur- og Fritidsudvalget har ligesom resten af kommunens fagudvalg været på spareøvelse frem mod dette års budgetforhandlinger.

Her foreslår udvalget altså af nedlægge litteraturfestivalen og opnå en besparelse på 120.000 kroner. Men det er ikke med deres gode vilje, fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget Rikke Macholm (SF).

- Det er biblioteket selv, der har vurderet, at det er der, de kan undvære, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er jo rigtig ærgerligt, for vi har også et ønske om at inspirere i forhold til kultur, og der har festivalen været en rigtig stor succes, siger hun

Udvalgsformanden håber derfor, at byrådet vil holde hånden over biblioteket ved de kommende forhandlinger.

- Det ville være et stort tab, hvis Ordet Er Løs bliver nedlagt. Jeg synes, at det er flovt, hvis kommunen ikke mener, at vi har råd til en litteraturfestival. Det er jo ikke et astronomisk beløb, det koster at afholde. Det er vigtigt, at man som kommune ikke føler sig så fattig, at man sparer på kulturen. Det gør så meget for livskvaliteten og det at være menneske. Det er et forkert sted at spare, siger Rikke Macholm.

En svær spareøvelse Stine Have, der er bibliotekschef for Hillerød Bibliotekerne, har efter 10 år med besparelser svært ved at finde flere lavthængende frugter, fortæller hun.

- Vi har været nødsaget til at spare hvert år de sidste 10 år, og derfor er vi nu nået til et sted, hvor vi bliver nødt til at pege på, hvad man kan spare på uden at det går for meget ud over bibliotekets kernedrift, siger hun.

Og der er det altså litteraturfestivalen, der trues med sparekniven.

- Der er ingen tvivl om, at jeg er ked af at blive nødt til at pege på Ordet Er Løs. Festivalen er et flagskib både for biblioteket, men også for vores kommune. Jeg synes, at en kommune på vores størrelse og med en stærk bykerne bør have plads til en sådan festival. Men alternativet er at skære yderligere på vores kernedrift, og det ville have for store konsekvenser, siger Stine Have.

Et godt renommé Ordet Er Løs har eksisteret siden 2014 og sidste år deltog omkring 250 af byens borgere i begivenheden.

Biblioteket afholder festivalen i samarbejde med Klaverfabrikken, Musikskolen og Grundtvigs Højskole. Derudover har biblioteket i flere år lavet undervisningsforløb for byens gymnasieelever i relation til festivalen.

- Jeg synes, vores festival er ganske særlig, og vi har skabt et stærkt brand omkring festivalen og et godt renommé. Sidste år blev jeg eksempelvis inviteret ind for at tale for Slots- og Kulturstyrelsen om den. Så vi har opnået national anerkendelse gennem Ordet Er Løs, siger Stine Have, der mener, at der en ubalance i, at biblioteket skal tage imod en stadigt voksende befolkning, mens pengene bliver færre og færre.

- Vi så selvfølgelig helst, at vi ikke skulle spare, men vi har kigget på, hvad vi synes er nødvendigt. Jeg synes, vi har gjort rigtig meget gennem årene for at tænke kreativt og bruge pengene godt. Og vi har virkelig prøvet at effektivisere og nytænke med bedre service for færre penge, siger hun og fortsætter:

- På spørgsmålet om, hvor længe man kan blive ved med at spare på biblioteket, er mit svar, at man i princippet kan blive ved med at spare på biblioteket, til der kun er en lille bitte betjeningsløs filial tilbage. Beslutningen om bibliotekets størrelse og kraft afhænger af, hvilket serviceniveau man ønsker at tilbyde som kommune. Det er med andre ord en politisk beslutning, siger hun.

I sparekataloget forud for budgetforhandlingerne forslås det at spare 457.000 kroner, svarende til to procent af bibliotekets samlede budget. Foruden nedlæggelsen af Ordet Er Løs, foreslår Kulturudvalget at forhøje gebyrerne ved overskredne lånetider svarende til en øget indkomst på 130.000 kroner, en reduceret selvbetjent åbningstid svarende til en besparelse på 125.000 kroner samt en generel besparelse på 82.000 på bibliotekets budget.