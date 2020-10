Se billedserie Festsalen er normalt et populært sted for virksomheder og private at holde arrangementer, men i år er kalenderen blev ryddet på grund af corona. Foto: Allan Nørregaard

Festen er aflyst: Jacob har mistet 95 procent af omsætningen

Hillerød - 05. oktober 2020 kl. 05:32 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

55-årige Jacob Sundberg har arbejdet i 37 år som fest- og eventarrangør for virksomheder og private, og i løbet af hans karriere har der været op og nedture. Corona er en klar nedtur. Hans firma Sundberg Production, der også ejer Festsalen Hillerød, ligger normalt på fire-fem millioner om året, men i år regner han med at tallet bliver omkring 200-300.000 kroner. Kun 10 procent af de arrangementer, der blev flyttet fra foråret til dette efterår, er blevet gennemført. Resten er blevet aflyst. Julefrokostsæsonen har også fået dødsstødet. De fleste, der lejer Festsalen, holder fester med mere end 50 mennesker, og derfor er den ifølge Jacob Sundberg nærmest lukket ned. Han har nu kun en enkelt konfirmation i kalenderen senere på måneden, men den kan også risikere at blive aflyst, hvis kunden vælger det.

- Faldet i omsætning skal jeg bare klare. Nu har jeg været i branchen i så mange år, og der har været op- og nedture undervejs, også en finanskrise, siger Jacob Sundberg.

Fredag den 25. september klokken 17.35 efter at have set sundhedsministerens pressemøde måtte han ringe op til en kunde, der var i gang med at dække op til en konfirmation i Festsalen dagen efter. Gæstelisten skulle skæres ned fra 70 mennesker, og også tidsplanen måtte justeres.

- Det er fuldstændig galimatias og hjernedødt. Det er udtryk for, at man ikke har en skid indblik i, hvordan branchen fungerer. For eksempel de bryllupper, jeg har, er jo planlagt et år i forvejen. Det er en lang proces, og det aflyser man ikke bare med 12 timers varsel. Man giver i hvert fald folk en weekend til at sadle om. Det viser hvor lidt fokus, der har været på den her branche, og jeg er nok i den branche, der er allerhårdest ramt, siger Jacob Sundberg.

Hjælpepakkerne har ifølge festarrangøren været en god håndsrækning, men alligevel er han frustreret over myndighedernes skiftende udmeldinger. For eksempel da direktør for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, opfordrede folk til kun at se 5-10 personer i efteråret. En udmelding, som ikke blev bakket op af Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

- Vi opererer rigtig meget med de krav, der er, men også rigtig meget med folks mere eller mindre begrundede frygt. De sidste tre uger har jeg brugt 70 procent af min arbejdstid på at berolige folk, fortælle dem, at det nok skal gå, og at arrangementet godt kan lade sig gøre. Selvom vi rent lovmæssigt og fysisk kan gennemføre, fordi vi har de rammer, vi har, så vælger folk at aflyse, fordi de er bange. Det er en frygt, der er grundet i den mangel på ordentlig information, der har været fra regeringens side og fra specialisternes side, siger Jacob Sundberg og fortsætter:

- Jeg anerkender 100 procent, at vi står med et kæmpe problem i forhold til denne her virus. Jeg har også holdt mine børn unødigt hjemme fra skole, og jeg har også begrænset min færden i for eksempel vores egen gågade, så jeg er ikke meget anderledes end andre mennesker. Men med frygt for at få en shitstorm på nakken, så er det kørt lidt af sporet. Hvis vi opfører os ordentligt og husker at holde afstand og vaske hænder, så er risikoen for at blive smittet relativ lille. Også selvom man holder en fest i Festsalen.

Han er godt og grundigt træt af, at nogle af hans festarrangørkolleger tjener penge på unge mennesker, på trods af, at de gentagne gange er blevet opfordret fra myndighedernes side til at holde sig fra at mødes til fester.

- Vi laver jo ikke ungdomsfester, vi vil og gider ikke facilitere fester for mennesker under 25. Jeg bliver tosset, når jeg ser mine kolleger holde piratfester, for de tænker kun på at tjene nogle hurtige penge og dække et behov, som de måske selv er med til at skabe hos de unge ved at tilbyde den slags fester. Det smadrer branchen for os andre, siger han.

Men på trods af alle udfordringerne forsøger Jacob Sundberg at forblive positiv.

- Det handler om at kunne finde det positive i tilværelsen. At kunne sætte sig ned og komme med nogle kreative tanker om, hvad vi så gør nu. Der skal virkelig tænkes ud af boksen. Jeg tog beslutningen allerede i marts måned om, at jeg ikke gider at lade mig påvirke af det. Jeg gider ikke, at det skal ødelægge min hverdag. For det er ude af mine hænder, det er ikke mig, der er skyld i at tingene er, som de er, og jeg kan hverken gøre fra eller til, siger Jacob Sundberg.

Han har tidligere været model og arbejdet for store tøjfirmaer på modeshows over hele verden. Corona har fået ham til »at støve den gamle cirkushest af« og blandt andet tage et konferencierjob ved et modeshow i Glostrup Strocenter. Han håber og tror på, at hans virksomhed får rygende travlt til næste år.

- Hvis vi i januar-februar får styr på coronaen, og der bliver åbnet op, og vi ikke fylder folk med frygt, fordi der bliver sagt nogle ting på de forkerte tidspunkter, så er kalenderen fuldstændig booket fra marts til december. Hver weekend har vi arrangement i Festsalen, også i sommerferien, og vi har også bryllupper om fredagen. Vi får fantastisk travlt til næste år, og selvfølgelig tror jeg på det. Det skal jeg, siger han.