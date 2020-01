Festen blev skudt i gang i Royal Stage

Se billedserie Carsten Larsen fik indviet sin Royal Stage. Og det gik godt - lige bortset fra at noget lydudstyr svigtede under Rasmus Seebachs del af koncerten, og til sidst røg lyden helt, og publikum gik glip af den elskede sang »Under stjernerne på himlen«. Carsten Larsen fortæller, at det ikke var Royals Stages anlæg, der ikke virkede, men musikernes medbragte udstyr. - Det var meget irriterende, for folk tror det var vores anlæg. Man må bare sige, at det var godt, det kun var ekstranummeret, det ud od over, siger han. Foto: Kim Rasmussen

Lørdag var der endelig indvielseskoncert i Royal Stage.

Der har været generalprøver på både håndboldkampe, koncerter og messer, der har været officiel indvielse, Royal Unibrew har tyvstartet og holdt kæmpe firmafest med koncert med Minds of 99, og også Copenhagen Pihl har testet salen af. Men lørdag aften var det første rigtige åbningsdag i Royal Stage, hvor det nye spillested blev indviet med triplekoncert med »John Mogensen« i form af Rasmus Bjerg, Burhan G og Rasmus Seebach foran 3400 gæster.

Vi fulgte direktør Carsten Larsen i de sidste timer inden koncerten begyndte, og turen begyndte midt i spisetid, i et travlt køkken på 1. sal, hvor der lørdag var otte kokke på arbejde.

- Vi har brugt tre dage på klargøring af det, siger køkkenchef Rene Hansen, mens han stiller store fade med tiramisu frem. Dessert til de mange gæster, der spiser i Royal Stage inden koncerten. Der er i alt 640 gæster til spisning i festsalen, i restauranten, i den nye VIP-Lounge, og alle skyboksene.

I køkkenet hæver køkkenchefen stemmen og spørger ud i rummet:

- Hvordan ser det ud med kød de forskellige steder.

- Folk har mad på tallerkenerne og er glade, lyder det tilbage.

Fester under taget I alt er der tæt på 100 personer på arbejde i Royal Stage, men det er ikke kun for at servere mad.

- Der er rimelig meget security. Det er den første store koncert vi laver, så vi skal være sikre på at det går godt, siger Carsten Larsen, inden turen går videre over gangbroen mellem den gamle bygning og den helt del af Royal Stage.

Her træder vi ind i VIP-loungen, hvor VW holder fest.

- Vi har lavet en forskudt julefrokost, for at have det sammen med den her fantastiske åbningskoncert, siger Carlo Bendtsen, som er filialchef hos VW i Hillerød, der har 85 ansatte, og har lagt navn til VIP-loungen i Royal Stage, som hedder VW-loungen.

Vi går endnu højere op til skyboksene, som alle er fyldt med folk.

I en af skyboksene har Royal Beer inviteret kunder til en eksklusiv middag med udsigt ned til hallen og scenen. Gæsterne sidder samlet om et stort langbord med fadølsanlæg med to af Royal Unibrews bryg i hanerne. Shivas Siavash fra Royal Unibrew er vært, og hælder smilende fadøl op til gæsterne.

Store navne på vej Vi går fra øverste etage hele vejen ned i kælderen. På en dør står »Rasmus Bjerg«, og bag døren, i et omklædningsrum, sidder Rasmus Bjerg på en bænk og venter på, at han skal gå på klokken 20, hvor han som en hyldest til John Mogensen ifører sig røde seler, drikker nogle fadøl og synger hans elskede og kendte hits for publikum - og dermed får lov at starte festen i Royal Stage.

- Det er da glædeligt. Når vi laver der her, er det jo en folkefest. Det tror jeg rammer godt ind i programmet, siger Rasmus Bjerg, som sad blandt publikum, da Nordsjællands Håndbold spillede sin første kamp i de nye omgivelser - mod Kolding, en kamp som Kolding vandt.

- Jeg er jo koldingenser, så jeg var jo glad, siger han, som er klar til at spille i en håndboldhal.

- Vi skal jo have propper i ørerne, når vi spiller i sådan en sal, hvor der er højt til loftet. Men det er et super sted, det kan I være stolte af. Det giver jo en mulighed, at have en arena til store ting som det her. Så lur mig, om der ikke kommer nogle store stjerner til Hillerød, udover dem der kommer i aften, siger han, og Carsten Larsen fortæller da også, at han håber at kunne præsentere et stort, internationalt navn i Royal Stage inden året er omme.

- Der er større navne, som gerne vi spille lidt intimt for 3000-4000 mennesker. Vi har lagt bud på et par udenlandske navne, siger han, som ikke har sat et tal på, hvor mange koncerter der skal være i Royal Stage.

- Vi skal finde ud af, hvad området kan bære, og hvad vi kan få af navne. Vi skal også kunne sælge billetterne. Jeg havde troet, vi skulle få udsolgt i dag, og det er der ikke. Heller ikke til Thriller på tirsdag. Vi skal finde et niveau, for vi skal ikke have for mange koncerter med underskud. Vi giver den jo helt gas i aften, så der skulle være solgt flere billetter for at det skulle løbe rundt. Men så satser vi på at folk får en god oplevelse, så det smitter af på fremtiden, siger han.

Længere henne ad kældergangen kan man gå ind i et kæmpe lager, og i et rum står fustager med fadøl forbundet til baren oppe i foyeren. Carsten Larsen forventer at der skal bruges 60-80 fustager øl på sådan en aften.

Brug for sikkerhed Vi går ovenpå igen, og ind ad en dør til rummet, hvor sikkerhedsfolkene holder til. Ved en kæmpe skærm sidder en vagt og holder øje med optagelserne fra 52 videokameraer fordelt over hel Royal Stage.

Computerintelligens holder øje med våben og slagvåben, og hvis der sker noget unormalt på en af optagelserne.

På gulvet er der 20 vagter.

- Hvis vi ikke havde systemet, skulle vi have 50, siger Morten McClane, som er produktionschef i Royal Stage, og ansvarlig for sikkerheden. Og der er brug for sikkerhed.

- Sikkerheden skal være høj. Lunterne bliver kortere og kortere. Den vigtigste opgave er at forudse, hvor der er ved at ske noget, så vi kan stoppe det. Vi ønsker at folk skal være trygge ved at være her, siger Carsten Larsen.

- Vi er en anden liga nu, med den nye hal. Der kommer andre gæster, og vi bliver mere interessante. Vi er jo i en verden, hvor der færdes syge mennesker rundt. Vi kunne også godt være et terrormål. Så vi forsøger at være på forkant, siger han.

Vi går ind i salen, hvor publikum er begyndte at strømme ind. Midt i salen står en specialbygget rundt bar, bemandet af frivilige medlemmer fra nogle af de 17 klubber og foreninger, der er tilknyttet Royal Stage, og som kan tjene penge til klubberne på den måde

- Vi synes det er super at pengene går til de lokale klubber i stedte for nogle vikarbureauer. Og så tor jeg også, vi får nogle bedre medarbejdere, der er lokalt kendt, siger Carsten Larsen, som konstant mødes med »Tillykke« og »Hvor er det blevet flot«.

-Næsten alle der kommer her, kommer for første gang. Så jeg får mange reaktioner Det er jo dejligt at høre, siger han.

Klokken er 20. På gulvet står publikum tæt, der er travlt i barerne. Et par minutter over otte går Carsten Larsen på scenen til et begejstret bifald.

- Det er en fantastisk aften i aften. Det er i aften, vi indvier med den første koncert i Royal Stage. Det har været en lang rejse. Men nu har vi fået Nordsjællands Royal Stage, hvor vi skal feste og hygge os, lyder det scenen, inden Ramus Bjerg kommer ind og startede det hele med John Mogensens elskede sange.

Næste kunstner var Burhan G, som også begrejstrede salen, og det hele sluttede af med Rasmus Seebach, som dog fik problemer med teknikken og ikke fik gennemført ekstranummeret »Under stjernerne på himlen » som planlagt. I stedet begyndte publikum spontant at synge sangen, men det blev alligevel en flad afslutning på den første store fest i Royal Stage.