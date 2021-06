Se billedserie Asher Nazar, Samra Asher og deres børn Shalom, Safira og Yashwa var med på ferielejren for tredje gang. Yngstesønnen fremviser stolt sin medajle fra mandagens ?mini-OL?, hvor der blev dystet i blandt andet sækkeløb og tovtrækning.Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Ferielejr i Hillerød: Leg, latter og et afbræk fra hverdagen

Hillerød - 29. juni 2021 kl. 19:32 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

I det ellers så rolige område ved vandrerhjemmet på Lejrskolevej i Hillerød, hvor stilheden kun bliver brudt af en mild vinds raslen i træerne og en flok gæs ved siden af vejen, der hvæser ved synet af forbipasserende, skifter omgivelserne med et, når man drejer om hjørnet og indfinder sig i vandrerhjemmets have. Her har cirka 50 børn, forældre og frivillige fra Røde Kors siden mandag holdt ferielejr, og der er tirsdag eftermiddag godt gang i en improviseret vandrutschebane, hvor både de yngste og de lidt ældre børn nyder en forfriskende tur på maven ned af den våde presenning.

Mens børnene glider ned ad bakken og fiser op igen for at tage endnu en tur på maven eller bagen, sidder en flok forældre - og en håndfuld børn - i skyggen under et par store træer. Nogle får sig blot et afbræk fra børnenes uendelige energi, mens andre leger med lego og laver forskellige hobbyprojekter.

Endnu engang en succes Røde Kors' ferielejre har til formål at give både forældre, men i særdeleshed også deres børn, nogle dejlige sommerdage og et pusterum fra hverdagen, hvor de kan møde nye venner og ligesindede.

Deltagerne kommer fra hele landet, men de har det tilfælles, at de alle i forvejen er en del af Røde Kors' mange sociale aktiviteter.

En af familierne, der nyder et afbræk fra hverdagen, er familien Asher fra Farum. Sammen med deres tilknyttede frivillige, Mette Bruun, har familien på fem nu tre gange været på Røde Kors' ferielejr, og det har endnu engang været en succes:

- Børnene får talt med en masse nye mennesker, og vi møder også en masse. Min mand arbejder meget, så han har ikke så meget tid til at slappe af med børnene, så det er dejligt at være afsted sammen. Og så får jeg også en lille pause, fortæller mor Samra Asher.

Den ældste søn, Yashwa Asher på 11, er også glad for at være afsted:

- Det er rigtig hyggeligt. Maden er god og vandrutschebanen er sjov. Der er alle mulige grineren ting, man kan lave, men der kunne måske godt være lidt flere ting til os, der er lidt ældre. Måske en pool, siger han.

Gør sommerferien mulig Mens familien Asher efterhånden kender sommerlejren godt, er der også familier, for hvem det er helt nyt.

- Jeg elsker det. Jeg får muligheden for at give mine børn noget, jeg ellers ikke kunne have givet dem. Det giver også mig noget at komme ud blandt ligestillede og vide, at jeg ikke er den eneste forælder, der ikke har råd til at tage på sommerferie, siger Christina Hemmingsen fra Lyngby, der er afsted for første gang med datteren Alberte og sønnen Liam, der også nyder opholdet:

- Det er meget hyggeligt. Man kan både lege med lego og lege frit, og det er skønt at møde nye legekammerater, siger han.

Opslugt af leg Det tynder så småt ud i børnene på vandrutschebanen, og mens nogle leger videre på svævebanen, sætter andre sig ind i skyggen for at snakke med hinanden.

Under træerne bliver der fortsat leget med lego og dekoreret lysestager, da en medarbejder fra Røde Kors kommer ud med kasser under armene.

- Der er is, råber hun, men mange af børnene har så travlt med deres forskellige lege, at de end ikke ænser muligheden for en sød og kold sodavandsis, og hun må alliere sig med et par frivillige for i stedet at gå rundt med isene til børnene.

For et øjeblik er der stille bag vandrerhjemmet, men da isene er væk, bliver haven igen fyldt med leg og latter. Tirsdag aften er der diskofest på programmet, og mon ikke børnene stadig har energi til at give den gas.

Som udgangspunkt lokalt Røde Kors arrangerer hvert år ferielejre over hele landet.

Lejrene er fondsstøttede og drevet af frivillige. Som udgangspunkt er lejrene lokale og for de personer der er tilknyttet programmer i lokalafdelingerne, men lejren i Hillerød er for alle de familier, der kommer fra områder, hvor lokalafdelingerne ikke selv har mulighed for at arrangere en ferielejr.

På den landsdækkende lejr i Hillerød har alle familierne deres tilknyttede frivillige med fra lokalafdelingen.