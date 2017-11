Se billedserie Mette Skougaard er direktør for Det Nationalhistoriske Museum, og hun glæder sig til at slå dørene op til udstillingen i morgen.

Fem populære julekalendere udstilles på slottet

Hillerød - 30. november 2017 kl. 05:37 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange af os kan nok godt huske Bamse og Kyllings julerejse, hvor de ihærdigt forsøger at aflevere julemandens tabte gavepapir og gavebånd tilbage, og Luntes lange nissehue og den store skål fyldt med risengrød, som kan give enhver rumlen i maven.

Nu kan du komme helt tæt på, når Det Nationalhistoriske Museum for første gang genopliver julekalenderne på Frederiksborg Slot. Der bliver udstillet kostumer og scenografi fra fem af DR's mest populære julekalendere gennem tiden.

Mette Skougaard er direktør for Det Nationalhistoriske Museum, og hun glæder sig meget til at slå dørene op til den nye udstilling, som hun forventer bliver helt nostalgisk.

- Det, at vi alle sammen kan huske julekalenderne så godt, overrasker mig. De er ligesom Matador, noget som man har set og genset. Nogen er blevet vist igen og igen, og det er noget, som vi har til fælles. Vi har alle siddet og glædet os over dem og været spændte på, hvordan de forskellige situationer skulle løses, og om det mon ville ende godt den 24. december. Vi kan huske figurerne, sangene og fortællingerne, siger Mette Skougaard.

Udstillingen henvender sig til et bredt publikum. Nissebanden blev for første gang vist i 1984, og den er siden blevet genudsendt flere gange.

- Det er en udstilling fra flere generationer, og det gør også, at alle kan være med. Når julekalenderne bliver genudsendt, rammer de et nyt publikum, så hele familien kan være med og genkende de forskellige figurer. Det bliver spændende og eventyrligt med den her udstilling på slottet, siger Mette Skougaard.

Det Nationalhistoriske Museum har sat alle sejl ind, for at få giner, der matcher tøjets originale figur.

- Vi har ikke købt ginerne, som dragterne er på. Vi har bygget dem efter tøjet. I stedet for at købe en færdig gine, så har vi bygget ginen efter dragten, for at gøre det så realistisk som muligt, siger Mette Skougaard, som er meget imponeret over kostumernes kvalitet.

- Det er meget fine materialer, og det er gennemført. Det er ikke altid at teaterkostumer er så gennemførte, men det her er virkelig flot, siger Mette Skougaard.

Men det er ikke det eneste, som er imponerende, for hvordan får man lige en nisse til at se lille ud? Mette Skougaard fortæller om de store rekvisitter fra udstillingen, som gør, at nisserne kommer til at se små ud. I loftet vil man finde en kæmpestor svævende grankogle, og på gulvet vil man finde en kaffekop, der er så stor, at man kunne bruge den som badekar.

Mette Skougaard håber på, at udstillingen kan gøres til en fasttømret tradition fremadrettet.

- Hvis det bliver modtaget godt, så vil vi gerne gøre det som en fast ting og gøre det til en tradition på Frederiksborg Slot, siger Mette Skougaard.

Selv synes hun, at det er sjovt at se udviklingen i julekalenderne gennem tiden.

- Det er sjovt at se de gamle, som går tilbage til 80'erne. Vi kunne dog ikke låne den fra i år, for den er ikke lavet i Danmark. Det er en norsk produktion, som man har købt, siger Mette Skougaard.

Udstillingen på Det Nationalhistoriske Museum er åben fra i morgen den 1. december til den 7. januar 2018.