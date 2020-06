Se billedserie Det skal være muligt at tage penge fra specialområdet til at lave forebyggende indsatser på almenområdet, mente V og S. SF frygtede, det bliver omvendt, og pengene bliver bliver taget fra almenområdet for at lappe det massive millionstore hul på specialområdet. Foto: Allan Nørregaard

Fem partier gik imod sammenlægning af almen- og specialbudget på skoler

Hillerød - 26. juni 2020

Hillerød: Alle fem små partier stemte på byrådsmødet i Hillerød onsdag aften imod at lægge skolernes budgetter på almenområdet og specialområdet sammen.

Tilsammen har Nye Borgerlige, Konservative, Radikale, SF og Enhedslisten dog blot 7 stemmer, så udfaldet var der aldrig tvivl om, da Venstre og Socialdemokratiet med hjælp fra løsgængeren Peter Lennø stemte for.

Spørgsmålet var på dagsordenen efter nye, massive budgetoverskridelser på specialområdet på 8,3 millioner kroner har vist sig, selvom man sidste år tilførte 10 millioner kroner ekstra til området.

Formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, Peter Frederiksen (V), ser budgetsammenlægning som et godt værktøj, der giver skolelederne mere fleksibilitet til at inkludere mere, bedre og billigere, men det synspunkt blev han i den grad udfordret på i en længere debat i byrådssalen.

- Der er intet, som i intet, belæg for, at det løser noget som helst at slå de to budgetter sammen, fremførte Jørgen Suhr (RV), der fik opbakning af Morten Bille (D).

Udvalgsformanden kom i sine indledende bemærkninger med et tænkt eksempel, der skulle illustrere idéen med en sammenlægning af budgetterne.

- I en 6. klasse med 24 elever er der tre præpubertære drenge med udfordringer med livet - ikke en særlig diagnose, bare udfordringer. Hvis man ikke gør noget, er risikoen specialklasse. Man vil egentlig gerne lave en forebyggende indsats med en specialpædagog eller anden lærer i klassen, men det er der ikke plads til i almenbudgettet. Det er stramt. Der er ikke mulighed for at sige, det her er en forebyggende indsats, vi kan bruge nogle af midlerne fra specialområdebudgettet, for det er specialundervisning, vi undgår. På den måde kan man ikke flekse med budgetterne, før det bliver nødvendigt at sende børnene i specialtilbud, der er dyrere og dårligere for børnene, sagde Peter Frederiksen.

Det bed dog ikke på SFs Rikke Macholm, der snarere ser for sig, at penge fra almenområdet vil blive brugt til at fylde det store hul i kassen på specialområdet.

- Det ser ud som om i øjeblikket, at alle skoler kan overholde deres almenbudget, og hvor skal de finde pengene, når I snakker om overførsel. På specialundervisningsbudgettet, hvor der i forvejen er et massivt underskud? Jeg kan slet ikke se, hvordan man kan flytte nogle ikke-eksisterende penge. Jeg tror tværtimod, man vil se et flow af penge den anden vej - fra almen til special for at dække underskuddet, sagde hun.

De kritiske røster blev for meget for Peter Frederiksen, der savnede alternative løsningsforslag.

- Jeg har ikke hørt andre give svaret på, hvordan det skal løses. »Det er utilfredsstillende, og vi vil ikke være være med til det ene og det andet«, men jeg har bare ikke hørt løsningen så. Jeg har ikke den luksus at kunne sidde på mine hænder og vente på, der kommer midler flyvende ned i kassen. Vi bliver nødt til at give skolerne, de frihedsgrader, så de kan løse opgaven med de budgetter, de har. Betænkeligheder har vi alle sammen, men vi bliver nødt til at tage nogle skridt for at komme videre, sagde han.

Jørgen Suhr kvitterede med at efterspørge reel handlekraft i stedet for bare ord.

- Det er jo nemt at sige. Man kan altid sige, nu gør vi noget. Vi aner ikke en dyt om, hvad der er baggrunden for overskridelserne og de store forskelle mellem skolerne. Hvad hvis der er virkelig er børn med markante behov, vi ikke kan løse gennem øget inklusion, replicerede han og kritiserede særligt, at en reel handleplan først bliver fremlagt om fem måneder.

- Vi er ikke tilfredse med, at vi først får præsenteret en handleplan i november - et halvt år efter, at budgetoverskridelsen er kendt. Hvordan skal vi afslutte budgetforhandlinger i efteråret med et overforbrug hængende over hovedet? Det er fint at prøve at vise handlekraft, men der er altså ikke meget handlekraft i det, sagde Jørgen Suhr.

Socialdemokratiet forsvarede desuden deres position gennem et indlæg af Christina Høi Skovdal.

- Der findes kun én slags børn med forskellige behov. En måde, vi kan sige det på, er, at vi har ét fælles budget til vores fælles børn. Så må vi snakke om, hvordan vi skaber den bedste inklusion, sagde hun.