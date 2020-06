Det var her ved Torvet i Hillerød, at fem unge mænd holdte en uanmeldt klimademonstration fredag morgen. Billedet er fra en anden lejlighed. Foto: Tore G. C. Rich

Fem mænd i demonstration på stort torv. De havde bare glemt én ting

Da politiet konfronterede mændene blev det klart, at de unge mænd ikke i forvejen havde indhentet tilladelse til at demonstrere. Politiet fik forklaret dem, at de selvfølgelig havde lov til at demonstrere, men det er et krav, at man søger om tilladelse på forhånd.