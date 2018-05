Nu tages der hul på det konkrete planlægningsarbejde, der skal ligge klar, før Byudviklingsselskabet Favrholm kan realisere Favrholm City. lllustration: ADEPT/Byudviklingsselskabet Favrholm.

Favrholms skyskrabere lægges i skuffen

Hillerød - 12. maj 2018 kl. 05:54 Af Janne Mulvad

Tre ikoniske højhuse på hver op til 100 meters højde, knejsende over det tætbebyggede Favrholm City med boliger, kontorer, domiciler og butikker. Sådan drømte Byudviklingsselskabet Favrholm skyhøjt i 2017, da Hillerøds politikere skulle strikke en ny kommuneplan sammen.

Men politikerne vendte fingeren nedad til megahøjhusene, og skrev ind i kommuneplanen, at der kunne bygges et enkelt tårnhus på 15 etager i Favrholm City. Det svarer til cirka 45 meter, samme højde som Hillerød Forsynings kraftværk.

Siden har Byudviklingsselskabet, der er ejet af Søren Stensdals selskab Stensdal Group A/S, forsøgt at få politikerne til at ændre planer. Uden held. Nu ligger der en startredegørelse klar, uden højhuse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har fornemmet, at der ikke er politisk velvilje til at lave højere huse, end det som fremgår af startredegørelsen, som er 15 etager. Det betyder så, at man ikke får et højt, markant byggeri, siger Hans Tjellesen, projektdirektør i Stensdal Group A/S, som dog ikke helt har opgivet drømmen om at kunne bygge højt og markant i Hillerød.

- Drømmen er ikke begravet, men vi må se realistisk på, hvad der er mulighed for at komme igennem med. Lige nu er det ikke noget must fra vores side. Den lokalplan, som vi håber vi kan få startet nu, er et fint grundlag. Måske blæser der andre vinde i løbet af nogle år, og så kan vi vende tilbage til det, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

I startredegørelsen lægges der nu op til en ny bydel med en relativ høj tæthed, der svarer til middelalderbyen i Københavns centrum, det vil sige, at der kan bygges i op til syv etager, men med et gennemsnit på fem etager.

Favrholm City bliver på 100.000 m2 og kommer til at ligge mellem den nye station og det nye Nordsjællands Hospital, og bebyggelsen vil være højest mod stationen og lavest mod hospitalet. Tværs gennem bydelen skal løbe en stiforbindelse, som hver dag vil blive brugt af hundredvis af mennesker, der skal til og fra hospitalet. Langs stien skal være nicher, små torve og rum til ophold. Et centralt torv med grønne elementer og et vandelement skal skabe et naturligt samlingssted. En enkelt vej for bilister skal køre gennem Favrholm City i en cirkel.

Ambitionen er at skabe et varieret byområde med variation i arkitektur, materialer og skala. Der skal være mulighed for grønne og kreativt udformede tage med opholdsarealer, altaner mod både gader og gårdrum, og krav til særlig udformning af stueetagerne skal tilføre liv i øjenhøjde, fremgår det af startredegørelsen.

Tårnhuset på 15 etager kommer ikke med i lokalplanen - men man kan senere lave en særskilt lokalplan, der placerer tårnhuset centralt i Favrholm City.

- Vi har mulighed for at tage det op på et senere tidspunkt, når man har fundet anvendelse for huset. Vi ved, at der kan være et hus på 15 etager, og når vi har aftaler med lejere, så kan vi tage muligheden op, siger Hans Tjellesen, som regner med at et sådan byggeri vil skulle være hotel eller domicil, og altså ikke boliger.

- Den bygningsform er ikke så velegnet til boliger, og der er arealer nok til boliger, siger han.