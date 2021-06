Illustration af det færdige hospital, som skal ligge i Favrholm, ligesom Pionercampen. Illustration: Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Favrholm skal mødes kulturelt

Favrholm skal som bekendt blive til Hillerøds nye, grønne bydel, der skal rumme store byggeprojekter. Men noget skal også involvere lokalborgerne

Hillerød - 21. juni 2021 kl. 09:00 Kontakt redaktionen

Inden for de næste år skal Favrholm i Hillerød både rumme Nyt Nordsjællands Hospital, en S-togsstation, nye boliger og erhvervsliv.

Men for at det ikke bliver alt for nyt og sterilt, skal der også være noget, der involverer lokalbeboerne. Også selvom man ikke ved, hvem det bliver endnu, forklarer kulturkonsulent i Hillerød Kommune Karin Juhl. Det skal det nye "Pionercampen", der etableres som en simpel konstruktion omkring en container, hjælpe på.

I et referat fra kommunens økonomiudvalg fremgår det, at "Pionercampen vil være med til at formidle udviklingsprocessen og -planerne for Favrholm og etablere Favr- holm som et 'rigtigt' sted i folks bevidsthed, ved at foreninger, enkeltpersoner med flere kan bruge stedet som base for aktiviteter", og at den også skal være en mulighed for, at nuværende og kommende bygherrer i Favrholm kan skabe kontakt med borgerne.

Et eksempel på det kunne være, at borgere sammen med et entreprenørfirma skal lave prototyper på, hvilke bænke og legepladser, der skal være i landskabet, forklarer Karin Juhl.

"Pionercampen står Hillerød Kommune for. Det er et fysisk sted, som folk kan bruge som mødestedsted og til aktiviteter, så det er en måde at få byen til at vokse på gennem lokalt engagement og netværk," siger hun.

Selvom selve Pionercampen er en lille bygning, skal det lille formidlingspunkt forhåbentlig udgøre en vigtig størrelse i byudvklingen, lyder det fra uddybende fra Karin Juhl.

"Lige nu er det kun professionelle folk, der har med byggeriet at gøre, som er engageret. Samtidig med man bygger, skal man udvikle en ny levende bydel. Og det kræver levende menneskers engagement allerede nu."

Da Pionercampen vil være bedst som formidlingspunkt og samlingssted i sommerhalvåret, forventes den etableret først på sommeren, fremgår det ligeledes af referatet.

Kulturel byggemodning Pionercampen er en del af den kulturelle byggemodning, der etableres samlet under navnet "Pionerlandsbyen". Den består udover Pionercampen af et besøgscenter på byggepladsen ved Nyt Hospital Nordsjælland, mens Museum Nordsjælland har indrettet en container som et mobilt og ubemandet "Kulturspot", hvor gamle fund fra området udstilles og formidles.

