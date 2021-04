Projektet med faunastriber startede i Hillerød og har nu bredt sig til ni kommuner i Nordsjælland. Foto: Inge Christoffersen Holding, Freerslev Kotel Gårdbutik og Besøgsgård

Faunastriber breder sig på Hillerøds landbrugsarealer

Kommunen betaler frø til at etablere levesteder ved markerne

Hillerød - 02. april 2021 kl. 17:32 Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune er sammen med otte andre kommuner gået sammen med Nordsjællands Landboforening om at skabe naturforbedringer i agerlandet.

Indsatsen er koncentreret om etablering af såkaldte faunastriber på private arealer og er målrettet lodsejere med landbrugsjord i en af de ni kommuner.

Faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan man kan etablere nye levesteder i og omkring marken til gavn for dyr, fugle og insekter. Striberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. agerhøns.

Deles om udgiften Den lille udgift til anlæggelsen af faunastriberne deles mellem kommune og den enkelte lodsejer. Kommunen betaler for frøblandingerne, og lodsejeren betaler for såningen, der foretages af en maskinstation. Nordsjællands Landboforening modtager og koordinerer tilmeldingerne.

Det glæder formand for Nordsjællands Landboforening, Lars Jonsson, at projektet, der i år har kørt i fem år, har spredt sig, så der nu er ni deltagende kommuner.

"Faunastriber er et godt og nemt tiltag for at skabe bedre betingelser for biodiversiteten i agerlandet. Etableres striberne samtidig med, at vi lader det rode lidt mere i hegn og krat med grenaffald, stenbunker og en glemt halmballe, har vi allerede skabt flere levesteder," forklarer Lars Jonsson i en pressemeddelelse fra Nordsjællands Landboforening.

To frøblandinger I år kan lodsejerne vælge mellem to frøblandinger. En etårig blanding, som er økologisk certificeret og en flerårig blanding.

Der er valgt ikke hjemhørende (eksotisk) arter til den etårige blanding, for at den ikke skal blive en såkaldt økologisk fælde, hvor insekterne inviteres til at lægge æg og dermed overvintre. Da striben er etårig, vil den forventeligt blive nedlagt efter den første sæson.

Den flerårige blanding består af 12 hjemmehørende arter.

Sidste frist for tilmelding er 6. april.