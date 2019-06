Se billedserie Bente Claudi har været med i lokalpolitik for Konservative i 21 år. Men nu er det slut. Foto: Allan Nørregaard

Farvel til byrådets grand old lady

Hillerød - 21. juni 2019 kl. 04:46 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været udskiftning på den konservative plads i byrådet i de seneste år, og nu sker det igen. Efter 21 år i byrådet har Bente Claudi meddelt borgmester Kirsten Jensen (S) og den konservative bestyrelse, at hun stopper i byrådet den 1. august. Dermed bliver byrådsmødet på onsdag, hvor medlemmerne skal godkende hendes udtrædelse, hendes sidste.

- Jeg synes, det har været fantastisk spændende, men nu er tiden kommet. Jeg vil gerne tænke på fremtiden. Jeg har ikke det bedste helbred, og der er også nogle familiemæssige udfordringer, så derfor har jeg besluttet at holde op, fortæller hun.

Røg ud i 2017

Bente Claudi blev valgt som suppleant til byrådet i 1990'erne. I 1998 fik hun sit eget sæde, men ved valget i 2017 fik Konservative et meget dårligt valg og gik tilbage fra tre til et mandat. Dermed blev der ikke plads til Bente Claudi, men da tidligere borgmester Dorte Meldgaard få måneder senere flyttede til udlandet, fik Bente Claudi igen plads i byrådet.

- Jeg har virkelig stortrivedes i byrådet. Udfordringen var, at alt var besat, da jeg kom ind, så jeg overtog bare Dortes poster. Jeg sidder mutters alene, og det er ensomt, og der er meget at læse. Der er rigtig mange møder. Der har aldrig været så mange, som der er nu. Men man må sige, at jeg er blevet fantastisk godt modtaget. Jeg har været med til mange gode ting, og jeg tror, jeg er en rimelig god holdspiller. Jeg er ked af, at byrådet de andre år ikke har været, som det er nu. Vi arbejder godt sammen, siger hun.

77-årige Bente Claudi har altid haft en særlig interesse for de ældre, børnene og økonomien. Hun kom i byrådet, fordi hun ønskede at gøre tingene anderledes.

- Jeg var lærer og arbejdede meget med specialbørn og svage familier. Jeg syntes, der var nogle, der sad og tog nogle beslutninger, som var forkerte. Jeg fandt ud af, at det var vejen: At gå ind og lave noget selv i stedet for at kritisere de andre.

Bente Claudi har været formand for det daværende Seniorudvalg i otte år. Men meget kunne stadig være bedre på det område, mener hun:

- Vi er ikke gode nok til at tænke på, at vi skal have betalbare lejligheder til alle. Hvor skal man bo, når man f.eks. blive alene, når man »kun« har været skolelærer? Der er i min aldersgruppe og ældre mange, der bliver alene. Vi bygger ikke ret meget socialt, og det er ikke til at betale. Vi mangler i den grad boliger, og jeg synes ikke, det er kommunen, der skal bygge dem. Der skulle være flere boliger, hvor man selv skabte et fællesskab. Mit ønske har altid været at lave noget på Favrholm eller det gamle sygehus. Det kunne være rigtig spændende.

Hun er samtidig alvorligt bekymret for de kommunale ansattes høje sygefravær.

- Hvis man ikke har det godt på sit arbejde, så laver man ikke et ordentligt stykke arbejde. Jeg ved ikke, om vi har sparet for meget på personalet. Nogle gange tror jeg, at der skulle nogle andre ledere til. Det ved jeg godt, at jeg ikke må sige, men det tror jeg. Jeg tror på, at hvis man har en god leder, så trives man også, siger hun.

Bente Claudi bliver siddende i Konservatives bestyrelse. Udover byrådet sagde Bente Claudi i år også farvel til Ældre Sagens bestyrelse, hvor hun har været medlem de sidste 30 år - heraf 26 år som kasserer, fire år som næstformand og ældrepolitisk ansvarlig i alle årene.