Farvel og tak - Kulturnatten, der væltede Hillerød

Fredag den 17. september skulle Kulturnat Hillerød 2021 været gennemført. I stedet er kulturnatten nedlagt af styregruppen.

Hillerød - 17. september 2021

»Det er meget trist.«

»... det er død ærgerligt. Vores lille familie har haft nogle små hyggelige oplevelser - set steder der ikke ellers er åbne, eller hørt spændende historier om byen. Eks. besøgt badstueslottet og uhygge ture i/omkring slottet, og meget andet da ungerne var mindre.«

»Først lukker de kræmmermarkedet, nu kulturnatten, og hvad bliver vi spist af med?....en fesen byfest!«

Reaktionerne på facebook var ikke til at tage fejl af, da nyheden om, at Kulturnatten er nedlagt, kom frem i onsdags.

Og det er da også med stor sorg, at Lise Bendix, som om nogen må betegnes som kvinden bag Hillerød Kulturnat, nu opgiver at videreføre det, hun var med til at starte i 2006.

- Det gør ondt helt ind i hjertekulen nu, hvor det er slut, siger hun.

Aflyst og aflyst I april 2020 meldte Hillerød Campings Annette Quist ud, at hun ikke længere kunne være med i kulturnatten. I mange år havde campingpladsen været et af arrangementets hotspots, og det var også Annette Quist, som stod for at arrangere det opsigtsvækkende optog, som plejede at skyde kulturnatten i gang fredag eftermiddag. I august samme år blev resten af kulturnatten aflyst.

- Vi blev ved med at sige, vi gennemfører, det kan vi godt. Men vi måtte bare konstatere, at det holdt ikke. Vi havde ikke folk nok til at gennemføre arrangementet. Det er kæmpe projekt at få landet. Vi har jo været et meget stort arrangement. Vi ved jo ikke, hvor mange mennesker, der var i byen, men vi har sjusset os frem til et sted mellem 12.000 og 15.000 mennesker, siger Lise Bendix om kulturnattens velmagtsdage.

I 2021 tog styregruppen hul på arbejdet med at genrejse kulturnatten, men det så hurtigt sort ud. Kun 29 aktører bød ind som værter til kulturnatten, så i juni blev kulturnatten 2021 aflyst.

Og nu opgiver styregruppen altså helt at arrangere flere udgaver af det populære arrangement. Boet gøres op og pengene deles ud til udvalgte kulturaktører. Og det var så det.

- Jeg ved ikke rigtig, hvad det er sker med folk - der er sket et eller andet. Hele den her pandemi har taget lidt pippet fra folk. Jeg tror, folk er blevet utrygge og har trukket sig lidt væk. Det gælder både aktører, og dem jeg har haft med i styregruppen. De tænker måske, at de vil tage det stille og roligt nu, og så kan de altid vende tilbage. Men man kan ikke bare vende tilbage, siger Lise Bendix om beslutningen, der nu nedlægger kulturnatten efter 15 år.

Mere gang i sagerne I begyndelsen af 2000'erne var Lise Bendix med til at lave »Ekko 2000«, hvor man en lørdag om sommeren i butikkernes åbningstid kunne gå rundt og møde de forskellige foreninger i byen.

- Da vi havde gjort det i nogle få år syntes jeg ikke, det udviklede sig. Der skulle mere gang i sagerne. Så vi blev enige om i stedet lave en Kulturnat, hvor kulturen fik plads, og så er det i fokus. Og så var kulturnatten på vej, siger hun og fortsætter:

- Det skulle være ligesom i København, hvor man kunne komme ind alle mulige mærkelige steder. Og der kom flere og flere folk til. Det blev sådan noget med, at man bare skulle til kulturnat i Hillerød, for der fik mange nogle oplevelser og noget viden hos de mange forskellige foreninger og aktører, der var rundt omkring i byen. De meldte sig efterhånden under fanerne, så vi kunne lave en kulturnat, der nærmest kunne vælte byen.

En dejlig tid Annette Quist fra Hillerød Camping kom snart med i kulturnatten, hvor hun lavede et stort arrangement på campingpladsen med livemusik, madboder, besøg af brandvæsenet, aktiviteter for børn og enkelte år opvisning af garderhusarregimentet. Hun startede også optoget, der fredag eftermiddag skød kulturnatten i gang og bare blev større og større.

- Optoget var bare en idé jeg fik, og alle kunne melde sig til. Jeg var altid spænd på, hvor mange der kom, når jeg kom op på Rendelæggerbakken. Det var fantastisk. Og det var mange gode år, siger hun, som ærgrer sig over, at hun måtte melde fra efter 2019.

- Det var en dejlig tid, men det blev hårdere og hårdere hver år. Jeg havde jo også fuldt hus på campingpladsen de år, siger hun og fortsætter:

- Men det er trist, de stopper helt nu. Der er da plads til at lave kulturnat i Hillerød, siger hun.

Et andet, fast element var foredrag hos Nordea, hvor der gennem årene har været mange spændende emner oppe.

- Der fik vi en masse spændende historier, eksempelvis om svenskekrigene. Det var typisk nogle spændende mennesker udefra, der kunne fortælle nogle historier, siger Lise Bendix.

For Lise Bendix har det især været arrangementer på Frederiksborg Slot, der har været højdepunkterne i den lange række af kulturnætter, hvor man har kunnet få anderledes oplevelser end i hverdagene - for eksempel har der flere år været rundvisninger i det lille Badstueslot, som normalt er lukket for offentligheden.

- For mig er slottet centrum. Jeg synes, det er vanvittigt spændende. Det er jo noget, der har eksisteret gennem flere hundrede år, og den slags ting kan jeg ikke stå for. Det er ikke fordi, jeg er specielt royal, men fordi der står et hus, der har stået der i umindelige tider, og man kan komme ind og se det, og det bliver vedligeholdt, siger hun.

Ved Kulturnatten i 2019 - der endte med at blive den sidste - blev »Mord på Slottet« et sandt tilløbsstykke.

- Folk kom jo væltende, og det var så sjovt. Det var meningen, at vi skulle køre det videre, men det blev så den sidste kulturnat. Men sådan kan tingene jo drille en, sådan er verden skruet sammen. Det er meget svært for mig at sige farvel, men det har været en fantastisk udfordring og oplevelse, og dejligt med alle de glade mennesker, jeg har truffet undervejs, siger hun.

