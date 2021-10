En 52-årig mand blev forleden dømt for at have kørt uden kørekort for femte gang. Arkivfoto

Fartovertrædelse endte i retten tre år senere

Hillerød - 11. oktober 2021

En i dag 52-årig mand blev forleden i Retten i Hillerød dømt for at have kørt for stærkt ved et vejarbejde på Overdrevsvejen i Hillerød tilbage i oktober 2018.

Manden var tiltalt for at have kørt mindst 58 km/t på en strækning, hvor han højest måtte køre 50 km/t på grund af vejarbejdet. Det var ifølge tiltalen skiltet med færdselstavler, at hastigheden var midlertidigt nedsat.

Manden var samtidig tiltalt for at have kørt varebilen uden at have kørekort.

Han nægtede sig skyldig i begge tiltaler.

Affotograferet Men hans chef kunne forklare, at det var den 52-årige, der havde kørt varebilen den dag, og chefen kunne også pege på, at det var den 52-årige, som var fotograferet på billedet ved fartovertrædelsen.

Den 52-årige var tidligere dømt for at køre uden kørekort fire gange, står der i dombogen.

Retten valgte at tro på chefens forklaring og idømte den 52-årige en straf på syv dages fængsel.

På grund af den lange sagsbehandlingstid valgte retten dog at gøre straffen betinget, så han ikke skal afsone den, hvis han ikke begår noget strafbart i en prøvetid på et år.