Nordsjællands Politi laver blandt andet ATK-målinger for at få bilisterne til at holde farten nede.Foto: Lars Sandager Ramlow

Farten er farlig på motorvejsforlængelsen

Hillerød - 20. oktober 2020 kl. 05:29 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Det går fra 110 kilometer i timen til 90 kilometer i timen, når Hillerødmotorvejen indsnævrer sig til Hillerødmotorvejens forlængelse. Og ifølge Nordsjællands Politi kan det være svært for bilisterne at få flyttet foden fra speederen i tide.

- Det er vores indtryk, at der sker et større antal ulykker på denne strækning, og at en del af disse sker på grund af hastighed, særligt fordi der fra motorvejens ophør til motortrafikvejens begyndelse skal ske en reduktion i hastighed, og at mange borgere ikke får foretaget denne i tide, siger vicepolitiinspektør Steffen Østergaard fra Færdsels- og Hundecenter i Nordsjællands Politi om Hillerødmotorvejens forlængelse.

Af samme årsag er strækningen et af politiets otte fokuspunkter i Nordsjællands Politikreds og et sted, hvor politiet ofte er til stede med deres fotovogne.

- Nordsjællands Politi foretager ATK-målinger på strækningen, fordi vi ved, det er et sted, hvor mange ikke får sænket hastigheden, når vejen skifter fra motorvej til motortrafikvej, siger Steffen Østergaard, som i samme ombæring understreger, at det ikke er politiets opgave at gøre vejstrækninger mere sikre.

- Det er vejmyndighedens ansvar at undersøge, om et vejforløb kan eller skal ændres for at gøre det mere sikkert, og politiet er ikke vejmyndighed, siger han.

Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i Nordsjællands Politi opgørelse over ulykker med personskade på Hillerødmotorvejen og Hillerødmotorvejens forlængelse de seneste fem år. På de fem år er der sket 26 uheld med personskade, og 2019 tegner sig for det foreløbigt blodigste år med otte uheld. Nordsjællands Politi har dog ikke et samlet overblik over, hvad der er årsag til ulykkerne.

- Det vil kræve en analyse af hver enkelt påkørselssag at vurdere, hvad årsagen til påkørslen er, og det er derfor ikke muligt for os at svare på, om de fleste ulykker på strækningen skyldes for eksempel uopmærksomhed i trafikken. Vi kan kun opfordre til, at borgerne følger færdselslovens regler, er opmærksomme, når de færdes i trafikken, og ikke kører for stærkt, siger Steffen Østergaard.

Bilisternes adfærd har politiet dog særlig fokus på, når der sker ulykker på strækningen, for her har politiet flere gange oplevet, at utålmodige bilister laver u-vendinger midt på motorvejsforlængelsen, hvis vejen er spærret, og der er kø.

- Vi oplever med jævne mellemrum, at bilister foretager u-vendinger på Hillerød motortrafikvej, og laver man u-vendinger sådan et sted, kan det munde ud i alvorlige ulykker. Vi er opmærksomme på problematikken, og er vi til stede på vejen i forbindelse med en ulykke, har vi også så vidt muligt fokus på at registrere de bilister, som eventuelt fristes til at foretage en u-vending på stedet, siger Steffen Østergaard.